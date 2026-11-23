A capotavola. Al posto d’onore. E il conto lo pagano gli altri insieme al tributo che si deve a un giocatore geniale e letale come Andrea Rizzo Pinna, ma anche a un bomber come Valerio Crespi che è stato come un lampo: gol al rientro da un infortunio dopo che era in campo da appena 1’.27’’ al minuto 89. Perché sì, il Brescia l’ha fatto ancora: di vincere in extremis, o in «zona Corini» o dalle parti del cardiologo una partita che era già vinta, ma che poi aveva rovinato con le proprie stesse mani a meno di 10 minuti dallo scoccare del 90’.
In vetta
Andiamo comunque al sodo: l’Union Brescia è lassù, a riscuotere i frutti maturi di una rimonta da doppia libidine con i fiocchi. La quinta vittoria di fila, un primizia nella nuova era biancazzurra, per un primato in solitaria a completare la rincorsa sul Cittadella, ora terzo, e a tenere il punto con il Trento. Si sta bene a capotavola, specie se al posto non hai avuto accesso per superiorità naturale, ma perché questa superiorità naturale l’hai man mano trasformata in superiorità dimostrabile partita dopo partita. Quindici punti esclamativi. Con il Renate ultima vittima della serie.
Per questi mari d’altissima classifica si va con uno squalo per amico: la settima «pinnata» stagionale è stata un destro fatto detonare da appena dentro l’area - vertice sinistro - e messo all’incrocio (il soggetto è, ovviamente Rizzo Pinna cha ha già migliorato il suo bottino di reti in regular season: ad Ascoli la scorsa stagione si fermò a 6) in coda al primo tempo. Esattamente al 44’, come era esattamente il 44’, ma della ripresa, quando Crespi ha invece «spaccato» di testa.
Tra brividi e meriti
Con un brivido, ma tutti felici. Perché è stata un’altra vittoria molto meritata macchiata «solo» dall’incapacità – al solito – di andare a chiuderla per tempo e di subire la quasi immancabile rete «dal nulla» su una mezza dormita e un altro mezzo pasticcio da avversari tendenzialmente innocui. Vuol dire che nel tanto e nel goloso al quale il Brescia ci sta abituando, c’è ancora qualcosa su cui andare a lavorare. Però che bellezza. A partire da un approccio alla gara inappuntabile con la partita presa subito a morsi sotto la pioggia. Peccato per il meteo che ha più che dimezzato (d’altronde finché non ci sarà un tetto sopra la testa per tutti non resterà che sospirare) le attese presenze di una giornata che avrebbe meritato miglior cornice. Non perché sia stata una giornata da poter definire decisiva, ma di quelle destinate a scolpire un momento che segna la stagione, sì. L’approccio, si diceva.
Senza lasciare nulla di intentato contro la classica squadra arrivata al Rigamonti per starsene rigorosamente accucciata nella propria metà campo per tentare di portare a casa la pelle e vedere di poter sfruttare qualche errore. Ormai però il Brescia lo ha capito come provare a forzare le linee compatte degli altri e nel primo tempo ha preso subito in mano le operazioni tenendo le redini in particolare in mezzo al campo dove ha inopinatamente giganteggiato Mercati. Sostanza sostenuta dalla vena di Rizzo Pinna (ma neanche Marras, in tema di imprevedibilità, ha scherzato) e anche da un gol di Spagnoli annullato però per un fuorigioco di De Maria. Ancora Spagnoli, appena dopo la mezz’ora ha colpito un palo su lancio di Mallamo. È un buon Brescia, che fa girar bene palla e che per questo si merita il vantaggio col già descritto imprendibile destro su suggerimento di De Maria.
Il secondo tempo, gli sbagli e la reazione
Servirebbe mettersela via subito una partita così ben padroneggiata e, fino a un certo punto, per almeno 65’ (con Sina ben calato nella parte di centrale di difesa), a rischio zero. Infatti nella ripresa la squadra di Corini scende in campo con l’intendimento di servirsi il bis.
Ci va vicinissimo sia con Mallamo che con Lamesta nel frattempo (poco prima della mezz’ora) subentrato a Rizzo Pinna mentre nel frattempo i biancazzurri avevano iniziato a cedere troppo presto – vecchi vizi – qualche metro di baricentro e a subire qualche sortita di troppo da parte del Renate. Fino alla frittata che ha portato Anelli, capocannoniere del girone e fin lì spettatore non pagante, a sfruttare un rimpallo «di faccia» di Karlsson su conclusione di D’Agostino con Gori in uscita non puntuale e su cross di Suarez con Marras in ritardo.
Che gelo: inutili le proteste per un presunto fuorigioco di Karlsson. Corini si gioca allora la carta della disperazione, alias Valerio Crespi. E ha ragione. La squadra, che era finita un po’ troppo sulle sue, ritrova linfa, slancio e coraggio. E il gol (male Avella in uscita) in extremis grazie alla pennellata morbida di Marra che Crespi non avrebbe potuto non accogliere al meglio. Conterà la meta, ovvio. Però potersi godere qualche tappa non è così male.