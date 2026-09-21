Ospedale di comunità: cos’è, come funziona e a quali pazienti può servire

Case di comunità, ospedali di comunità, Cot: la nuova sanità territoriale ha portato con sé strutture e sigle che non sempre sono facili da decifrare. Tra queste c’è l’ospedale di comunità. Il nome fa pensare a un ospedale in miniatura, ma non è così. È, piuttosto, un luogo di passaggio per chi non ha più bisogno di un reparto per acuti, ma non è ancora pronto a tornare a casa. Oppure per chi a casa c’è già, ma deve fare i conti con una malattia cronica che si è riacutizzata e richiede assistenza, senza rendere necessario il ricovero in ospedale. Per capire meglio a chi serve e come funziona ci siamo rivolti ad Andrea Foppoli, coordinatore infermieristico dell’ospedale di comunità di Esine.
Foppoli, partiamo dalla definizione: che cos’è un ospedale di comunità?
È una struttura sanitaria residenziale della rete territoriale. Accoglie persone che necessitano di interventi sanitari a bassa intensità clinica. Il ricovero è breve, della durata massima di trenta giorni.
Facciamo qualche esempio: quali pazienti possono arrivare qui?
Per esempio persone con patologie croniche che attraversano una fase di riacutizzazione, ma senza condizioni tali da richiedere il ricovero in un reparto ospedaliero. Oppure pazienti cronici che devono rivedere la terapia e hanno bisogno di assistenza infermieristica costante. Possiamo accogliere anche persone che necessitano della somministrazione di farmaci o di un aiuto nella gestione di presidi o dispositivi di nuovo posizionamento. Un altro caso frequente è quello dei pazienti dimessi dai reparti per acuti che non sono ancora nelle condizioni di tornare a casa perché hanno bisogno di assistenza infermieristica o di recuperare l’autonomia premorbosa.
Quindi può rappresentare una sorta di passaggio tra l’ospedale e il ritorno a casa?
Sì. L’obiettivo è proprio evitare ricoveri ospedalieri non necessari e, allo stesso tempo, consentire dimissioni protette, accompagnando il paziente verso il rientro a domicilio nelle condizioni più adatte.
Come è organizzato un ospedale di comunità?
È una struttura a conduzione prevalentemente infermieristica. Nel nostro caso, a Esine, in questa prima fase sono stati attivati dieci posti letto, ma abbiamo spazi e arredi per arrivare a 20. I medici sono presenti nei feriali quattro ore e mezza al giorno, sei giorni su sette, dalle 8 alle 12.30, e sono reperibili dalle 12.30 alle 20 su chiamata dell’infermiere. Nei festivi dalle 8 alle 20 il medico reperibile può essere attivato sempre su chiamata dell’infermiere. Dalle 20 alle 8, se necessario, ci rivolgiamo alla continuità assistenziale. In caso di emergenza chiamiamo invece il 112.
Chi sono i medici presenti nella struttura?
Sono medici di medicina generale in pensione che hanno scelto di mettere a disposizione la propria esperienza e professionalità per questo progetto, offrendo conoscenze e competenze maturate nel corso degli anni di attività.
E quali altre figure compongono l’équipe?
Ci sono sette infermieri, tra cui due case manager, sei operatori sociosanitari, un coordinatore infermieristico e un fisioterapista.
Che numeri avete registrato nei primi mesi di attività?
Tra il 20 aprile e il 20 agosto abbiamo accolto e dimesso 46 pazienti. La degenza media è stata di 21 giorni. Perlopiù si è trattato di persone tra i 70 e gli 80 anni. Solo in pochi casi abbiamo avuto pazienti giovani, per esempio dopo traumi ortopedici.
Qual è stato il riscontro di pazienti e famiglie?
Il servizio è stato apprezzato. In passato poteva capitare che, una volta dimessi da un reparto per acuti, i pazienti rientrassero a casa senza che fossero ancora stati completati tutti gli interventi e tutte le attivazioni nececcarie, compresa la disponibilità di eventuali ausili.
In concreto, che cosa fate prima delle dimissioni?
Siamo noi, per esempio, a verificare che ausili, supporti e servizi siano disponibili al momento del rientro oppure ad attivare, quando necessari, i servizi territoriali e l’assistenza domiciliare. Tutto avviene in collaborazione con la Cot, la Centrale operativa territoriale, che svolge un ruolo di regia.
Chi può chiedere il ricovero nell’ospedale di comunità?
La richiesta può arrivare dal medico di medicina generale, da un reparto ospedaliero, dal pronto soccorso oppure dalla continuità assistenziale. Una prima valutazione viene effettuata dalla Cot, poi spetta a noi verificare se il paziente può essere accolto.
Ci sono requisiti precisi?
Possiamo accogliere soltanto pazienti con indice di intensità assistenziale medio-bassa o medio-alta, assenza di instabilità clinica, percorso diagnostico completato, consenso informato del paziente e prognosi stimata con attesa di risoluzione del problema principale a breve termine, massimo 30 giorni.
Che cosa succede quando un paziente entra nella struttura?
Applichiamo il modello del primary nursing: al momento dell’ingresso viene individuato un infermiere di riferimento, che seguirà il paziente dal primo giorno fino alle dimissioni. Entro 24-48 ore viene predisposto un piano di assistenza individuale, costruito insieme al paziente e ai familiari o caregiver. Vengono definiti obiettivi, interventi e responsabilità condivise tra i professionisti.
La vita quotidiana quanto assomiglia a quella di un normale reparto ospedaliero?
Cerchiamo di creare un ambiente meno ospedaliero. Disponiamo di una stanza molto luminosa e accogliente, adeguatamente arredata e dotata di televisore, dove i nostri pazienti possono consumare i pasti insieme agli altri. È un momento che favorisce la socialità ed è molto apprezzato: aiuta le persone a sentirsi più a casa e meno in ospedale. Lo stesso spazio viene utilizzato per leggere, giocare a carte e svolgere altre attività.
Anche i familiari vengono coinvolti?
Sì. Con loro facciamo anche attività di educazione, per prepararli alla gestione del paziente una volta rientrato a casa. Anche questo aspetto è molto apprezzato. Le visite sono ad accesso libero dalle 8 alle 20.
In definitiva, a che cosa serve un ospedale di comunità?
A evitare ricoveri impropri in ospedale e a favorire dimissioni protette, assicurando al paziente il tempo, l’assistenza e gli strumenti necessari per tornare a casa nelle condizioni migliori.