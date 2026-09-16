Il nuovo volto della chirurgia estetica: «Filler» in edicola con il GdB

Un’inchiesta sulla diffusione dei ritocchi estetici e sui cambiamenti nel rapporto con il corpo, l’identità e l’idea di bellezza. Il libro di Silvia Martelli è in edicola con il Giornale di Brescia da sabato 19 settembre a 12,90 euro, oltre al prezzo del quotidiano

16 settembre 2026 2 ' di lettura

«Filler. Il nuovo volto della chirurgia estetica» di Silvia Martelli Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti libri in edicolachirurgia esteticamedicina estetica Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...