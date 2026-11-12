Etichette alimentari: sappiamo cosa c’è in quello che compriamo?

Proteico, light, naturale, senza zuccheri aggiunti: sono alcune delle parole che incontriamo ogni giorno sulle confezioni dei prodotti alimentari e che spesso finiscono per influenzare le nostre scelte al supermercato. Ma sappiamo davvero che cosa significano? E, soprattutto, un prodotto presentato come «proteico» è necessariamente più sano? Non sempre, perché dietro le promesse riportate sulle etichette possono nascondersi differenze che è importante conoscere.
È proprio da queste domande che parte la nuova puntata del podcast «Obiettivo Salute», scritto e condotto da Daniela Affinita e realizzato con il contributo di BCC Brescia. Da oggi disponibile nella sezione podcast del Giornale di Brescia, su Spotify e su tutte le principali piattaforme audio.
Ospite dell’episodio è il dottor Omar Scomodon, biologo nutrizionista, con il quale si affronterà un tema che riguarda tutti: imparare a leggere le etichette, andare oltre le parole del marketing e scegliere con maggiore consapevolezza ciò che portiamo in tavola.
Prodotti proteici: servono davvero?
Dottor Scomodon, negli ultimi anni sembra che tutto debba essere proteico: yogurt, budini, biscotti, pane e perfino pasta. Ma abbiamo davvero bisogno di tutti questi prodotti?
«Negli ultimi cinque anni si parla tantissimo di alimentazione proteica, è un po' quello che succedeva qualche decennio fa con i prodotti light: si tendeva ad associare quella parola a qualcosa di più sano. Oggi accade lo stesso con il termine proteico, ma il fatto che un alimento contiene più proteine non significa automaticamente che sia migliore. La prima domanda che dovremmo farci è se abbiamo davvero bisogno di introdurre altre proteine. Spesso, nella nostra alimentazione, ne assumiamo già in quantità abbondanti».
Quindi non dobbiamo considerare carboidrati e grassi come i nemici della nostra alimentazione?
«Assolutamente no, dobbiamo superare l'idea che le proteine facciano bene mentre carboidrati e grassi facciano male. Tutti questi nutrienti hanno una funzione e possono essere utili o meno a seconda della loro qualità, della provenienza e delle quantità che assumiamo. Non è il singolo nutriente a determinare la qualità della nostra alimentazione, ma l'equilibrio complessivo».
Cosa sapere sulle etichette alimentari
Facciamo un esempio concreto: davanti allo scaffale degli yogurt, meglio scegliere quello normale o quello proteico?
«Bisogna imparare a confrontare i prodotti a parità di peso, siamo spesso attratti dalla scritta che evidenzia 20 grammi di proteine, ma uno yogurt greco bianco da 150 grammi può contenere già circa 15 grammi di proteine. La differenza, quindi, potrebbe essere molto meno significativa di quanto immaginiamo, non dobbiamo lasciarci guidare soltanto dalle scritte sulla confezione: leggere l'etichetta è fondamentale».
Un altro aspetto che può creare confusione riguarda le diciture sulle confezioni. Quando leggiamo «senza zuccheri», «senza zuccheri aggiunti» oppure «light», che cosa dobbiamo sapere?
«Sono espressioni che hanno significati precisi, quando un prodotto viene definito senza zuccheri, significa che ne contiene una quantità molto bassa. Senza zuccheri aggiunti, invece, indica che non sono stati aggiunti zuccheri durante la preparazione o la lavorazione. Sono due cose diverse. Anche il termine light va interpretato correttamente: indica una riduzione di almeno il 30% di una determinata caratteristica, come il contenuto di grassi o il valore energetico, rispetto a un prodotto analogo. Non significa necessariamente che quell'alimento abbia poche calorie o che sia sempre la scelta migliore».
Quanto dobbiamo fidarci delle scritte sulle confezioni? Siamo spesso attratti da messaggi pubblicitari che mettono in evidenza una sola caratteristica del prodotto.
«In realtà non è detto che ci sia qualcuno che ci stia mentendo: spesso vengono semplicemente valorizzati alcuni aspetti dell'alimento, quelli che possono attirare maggiormente la nostra attenzione. Il mio consiglio è di imparare a leggere l'etichetta, guardare gli ingredienti, le quantità e anche l'origine degli alimenti. Il primo ingrediente indicato è quello presente in quantità maggiore, è un'informazione importante, che ci aiuta a capire che cosa stiamo effettivamente acquistando».
Un'altra convinzione molto diffusa è che un prodotto con tanti ingredienti sia necessariamente meno sano. È davvero così?
«Non necessariamente, pensiamo a un muesli: può contenere diversi cereali, frutta disidratata e fibre, quindi avere una lista di ingredienti piuttosto lunga. Questo non significa che sia un prodotto di scarsa qualità, il numero degli ingredienti può essere un primo elemento da osservare, ma bisogna soprattutto capire quali sono e come è stato lavorato l'alimento. Il fatto che un prodotto sia industriale non significa automaticamente che sia negativo. È il tipo di lavorazione a fare la differenza».
C'è infine un messaggio che attraversa tutta l'intervista: quando parliamo di alimentazione non possiamo limitarci a ragionare su quello che mettiamo nel piatto.
«Quello che fa davvero la differenza non è un singolo alimento, ma l'insieme delle nostre scelte e dei nostri comportamenti. L'alimentazione deve essere considerata insieme all'attività fisica e agli stili di vita. Sono abitudini che dovremmo riuscire a mantenere nel tempo, possibilmente iniziando il prima possibile. Non esistono scorciatoie: la salute si costruisce ogni giorno, attraverso scelte consapevoli e sostenibili».
Un invito, dunque, a guardare meno le scritte accattivanti sulle confezioni e a dedicare qualche secondo in più alla lettura delle etichette.