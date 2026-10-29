Come cambia la vita di una donna in menopausa

Da oggi riparte il podcast di Obiettivo Salute, l’appuntamento che ogni due settimane ci porta a parlare di salute, medicina e prevenzione con gli specialisti del nostro territorio. Un modo per approfondire, anche fuori dallo studio televisivo, temi che riguardano da vicino la nostra vita quotidiana, attraverso le domande più semplici e quelle a cui non sempre troviamo una risposta.
Il podcast è disponibile su Spotify e sulle principali piattaforme audio ed è realizzato grazie al contributo di BCC Brescia.
La prima tematica di questa nuova stagione sarà la menopausa, una fase naturale della vita della donna ancora oggi accompagnata da dubbi, luoghi comuni e spesso anche qualche timore. A parlarne sarà Federico Quaglia, responsabile dell’U.O. di Ginecologia della Fondazione Poliambulanza, con il quale cercheremo di capire che cosa succede al corpo della donna, quali sono i cambiamenti più comuni e come affrontarli senza considerarli semplicemente qualcosa a cui rassegnarsi.
Primi segnali della menopausa
Dottor Quaglia, partiamo proprio dall’inizio: quando possiamo dire che una donna è in menopausa?
Quando sono passati dodici mesi dall’ultima mestruazione, prima c’è la cosiddetta perimenopausa, un periodo in cui il ciclo può iniziare a diventare irregolare e possono comparire i primi disturbi.
E quali sono i segnali che ci possono far capire che qualcosa sta cambiando?
Sicuramente il ciclo che cambia, ma anche vampate, sudorazioni notturne, disturbi del sonno, irritabilità, stanchezza, difficoltà di concentrazione. E poi ci sono sintomi di cui si parla meno, come la secchezza vaginale e i disturbi legati alla sessualità.
Quindi non ci sono solo le famose vampate…
No, assolutamente, e questo è importante dirlo perché spesso una donna non collega alcuni disturbi alla menopausa e magari pensa semplicemente di essere più stanca o più stressata.
Ma tutte le donne devono necessariamente avere questi disturbi?
No, ogni donna vive la menopausa in maniera diversa. C’è chi ha sintomi molto importanti e chi praticamente non ne ha, non esiste una menopausa uguale per tutte.
E allora quando è il caso di chiedere aiuto al ginecologo? Quando dobbiamo dire: «Ok, forse è il momento di parlarne»?
Quando questi disturbi iniziano a pesare sulla qualità della vita: se non dormo, sono sempre stanca, ho vampate continue o ho problemi nella vita di coppia, non devo pensare che sia semplicemente qualcosa che devo sopportare perché «sono entrata in menopausa».
Ecco, questa forse è una delle cose che dobbiamo cambiare: l’idea che in menopausa bisogna semplicemente rassegnarsi.
Esatto, la menopausa è un passaggio naturale della vita, ma naturale non significa che dobbiamo necessariamente stare male. Se ci sono sintomi che creano disagio, possiamo affrontarli.
Terapia ormonale e prevenzione
Parliamo allora della terapia ormonale sostitutiva, che ancora oggi fa paura a molte donne. È una paura giustificata?
È una terapia che deve essere valutata dal medico, non è adatta indistintamente a tutte, ma nemmeno deve essere considerata un tabù. Oggi abbiamo molte informazioni in più e possiamo valutare benefici e rischi sulla singola donna, considerando età, sintomi e storia clinica.
Quindi non è «ormoni sì» o «ormoni no».
Esatto, è una valutazione personalizzata.
C’è poi un altro aspetto: con la menopausa cambia anche il modo in cui dobbiamo prenderci cura del nostro corpo?
Sì, diventa ancora più importante fare prevenzione: attività fisica, alimentazione equilibrata, attenzione al peso, salute delle ossa e cardiovascolare e naturalmente i controlli periodici. Muoversi regolarmente aiuta a mantenere la massa muscolare e la salute delle ossa, ma ha effetti positivi anche sull’umore, sul sonno e sul benessere generale.
Menopausa e sessualità
Una domanda che magari molte donne si fanno ma fanno fatica a fare: in menopausa cambia anche la sessualità?
Può cambiare, sì. La riduzione degli estrogeni può provocare secchezza e fastidio nei rapporti e questo può avere conseguenze anche sul desiderio. Ma anche in questo caso non bisogna pensare che sia inevitabile rinunciare a una vita sessuale soddisfacente. Se c’è un problema, se ne può parlare e si può intervenire.
Quindi anche qui: parlarne, senza vergogna.
Assolutamente, e forse è proprio questo uno dei messaggi più importanti: non viverla come una malattia e non trascurare i sintomi. È un momento di cambiamento, ma può essere affrontato bene, soprattutto se la donna viene accompagnata e informata.
Quindi la menopausa non è la fine di qualcosa.
No, è semplicemente una nuova fase della vita, che, se conosciuta e affrontata con le giuste informazioni, può essere vissuta più serenamente e con maggiore consapevolezza.