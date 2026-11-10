Tilog, la logistica bresciana che si misura sui bilanci dei clienti

Per molte imprese il magazzino è una voce di costo da comprimere. Per Tilog è una leva finanziaria, perché incide sul capitale circolante, sui margini e sulla capacità di servire il mercato. Da qui la scelta di non presentarsi come un operatore logistico. «Un operatore tradizionale vende spazio e manodopera. Noi vendiamo un risultato: una funzione logistica costruita sui numeri del cliente», spiega Giuseppe De Rosa, amministratore unico di T.I.LOG, società di ingegneria finanziaria-logistica nata nel 2019 da un ufficio di sei metri quadrati e arrivata a 71 dipendenti e 5,5 milioni di fatturato nel 2025.
Un'azienda del territorio
Il baricentro è bresciano. La sede legale è a Brescia, in Borgo Wührer, e in provincia si trovano i siti di Ospitaletto e Alfianello, quest'ultimo dedicato al freddo. La rete si completa con Genova e con Nova Milanese, dove Tilog gestisce la logistica di asservimento alla produzione all'interno dello stabilimento di un cliente. De Rosa siede nel consiglio di Piccola Industria di Confindustria Brescia, con delega a innovazione e legalità. «Questa provincia sa fare prodotto come poche», osserva. «Ma oggi la competizione si gioca anche su quanto capitale resta fermo a scaffale e su quanto costa ogni errore. Un'impresa bresciana ha bisogno di un partner che conosca la fabbrica e che si sieda al suo tavolo».
Dall'analisi alla gestione
Tilog entra in azienda con le metodiche tipiche delle società di consulenza strategica e parla il linguaggio della finanza, rivolgendosi all'imprenditore e al direttore finanziario. Poi fa ciò che la consulenza di solito non fa: consegna e conduce progetti complessi, con l'obiettivo di allargare il divario tra costi e ricavi, anche riorganizzando il modello di business. Il percorso parte dall'assessment, passa per tecnologia e digital twin, si traduce in un piano di transizione al massimo triennale e arriva al go live e alla gestione operativa, in outsourcing o inhousing. Sviluppo, competenze e go live sono a carico di Tilog, che può partecipare anche all'investimento. La regola è che nessuna riorganizzazione deve mettere a rischio il business del committente. I risultati si misurano su rotazione delle scorte, capitale circolante, costo unitario, trasformazione di costi fissi in variabili e costo della non qualità.
I clienti sono Pmi industriali della chimica, della meccanica, dell'elettrotecnica e dell'impiantistica. Il filtro d'ingresso è uno solo: progetti ad alta complicazione. «Il nostro mestiere è trasformare la complicazione in complessità: una situazione che sembra ingestibile diventa un sistema governabile», dice De Rosa.
Il software si fa in casa
Mentre molti consulenti logistici dipendono dai software dei vendor, Tilog ha un dipartimento It interno che sviluppa i propri strumenti e li integra con i sistemi del cliente. Da sei mesi lavora con TiMS, Tilog Management System, il suo Wms evoluto, e anche il sistema di gestione dei trasporti è nato in casa. Il vantaggio è il tempo: il progetto avanza al passo del cliente, non a quello del fornitore di turno. Accanto al software ci sono tracciabilità Rfid, localizzazione in tempo reale e un percorso di ricerca e innovazione sostenuto da Regione Lombardia e Unione europea. La frontiera è Tilog Automation, nata nel novembre 2025 per portare intelligenza artificiale e robotica collaborativa nelle Pmi. «Le aziende cercano personale e non lo trovano. Per loro il robot è un'opportunità concreta», dice De Rosa.
Regole, sostenibilità, persone
In un settore in cui la regolarità di appalti e lavoro è sotto la lente, Tilog ha scelto un assetto verificabile. Dal 2021 ha adottato il Modello organizzativo 231, con Organismo di vigilanza, codice etico e canale whistleblowing. I sistemi di gestione sono certificati Iso 9001 per la qualità, Iso 14001 per l'ambiente e Iso 45001 per salute e sicurezza sul lavoro. Il bilancio Esg completa il quadro. Per un committente, che risponde anche delle scelte dei propri fornitori, sono garanzie concrete, oltre che requisiti sempre più richiesti da banche e grandi clienti.
Anche le persone raccontano una scelta. In un comparto a forte prevalenza maschile, il 65% del personale di Tilog è femminile, operativi compresi, e la direzione generale è affidata a Elisa Radici, che segue anche le risorse umane. «Le quote rosa, per noi, non sono un adempimento: contano le competenze», sottolinea De Rosa.
La domanda per l'imprenditore
Il capitale sociale, salito da 50 mila a 500 mila euro, dà la misura del percorso. Per un imprenditore la domanda non è chi costa meno, ma quanto vale, in margine e liquidità, una logistica progettata sui propri numeri. Tilog è un interlocutore unico che analizza, realizza e gestisce, con tecnologia sviluppata in proprio, standard certificati e radici sul territorio. «La logistica non deve essere il luogo dove si nascondono i costi», conclude De Rosa. «Deve diventare il luogo dove l'azienda trova margine e liquidità».