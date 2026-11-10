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Tilog, la logistica bresciana che si misura sui bilanci dei clienti

Dalla sede di Borgo Wührer ai magazzini di Ospitaletto e Alfianello, la società di ingegneria finanziaria-logistica guidata da Giuseppe De Rosa unisce consulenza, software sviluppato in casa e gestione operativa. Con un'idea di fondo: il magazzino è una leva finanziaria

11 novembre 2026 4 ' di lettura

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