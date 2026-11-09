Livia Turco attacca Meloni: «Ci propone la società della bianchezza»

Era iniziato parlando di democrazia e degli 80 anni di voto alle donne; il convegno «Democrazia, singolare femminile», organizzato dalla Cisl, è terminato con Livia Turco che si è infiammata e ha dato corpo a quella «cura della vita», espressione identificata con la democrazia fin dai primi minuti, invocando «la solidarietà tra generazioni, l’indipendenza economica per le donne e ha auspicato di sentir cantare la bellezza della maternità e della paternità non solo da chi è contro la legge 194». Ha quindi concluso, abbandonando il tono pacato che l’ha accompagnata durante le due ore di discussione, dicendo che «cura della vita è anche costruire una società della convivenza perché siamo una società plurale: la competizione con il centrodestra – ha sottolineato l’ex ministra e ora presidente della Fondazione Nilde Iotti – è stata sull’idea della società. Ciò che ci ha proposto Meloni non è solo l’immigrato nemico, ma la società della bianchezza: dobbiamo avere il coraggio di dire che, o impariamo a stare insieme e conoscerci e riconoscerci, o non avremo mai una società sicura».
La discussione
Un passo indietro. La riflessione sugli 80 anni di voto alle donne si era aperta – moderata da Nunzia Vallini, direttrice editoriale di Editoriale Bresciana – con un giro di opinioni delle presenti sul significato, appunto, di democrazia: se per Turco è «cura della vita», per la sindacalista Anna Maria Foresi è «partecipazione e responsabilità» mentre per l’imprenditrice Katia Abondio «corresponsabilità» e per la sociologa Elisabetta Donati «valore delle diversità».
Quest’ultima ha sottolineato come «ad una modernizzazione del Paese non abbia corrisposto l’uguaglianza di genere». E ha aggiunto: «In tutti questi decenni di sofferte relazioni, anche tra donne, di fatto è come se l’uguaglianza di genere, alla base della compiutezza della democrazia, sia rimasta al margine. Anche tra le più giovani l’affermazione prescinde dall’appartenenza di genere. Un titolo di studio, una competenza, un saper fare basta per l’affermazione in quanto donna, ma credo che sia necessario interpellare quei luoghi che determinano la competenza e il sapere. Abbiamo considerato, invece, il percorso delle donne come una necessità di istruirsi, affermarsi ed essere molto preparate, ma abbiamo lasciato inalterati i contesti dove questo si esprime. E il mondo del lavoro è uno dei luoghi più impermeabili».
I dati parlano chiaro: il 57% delle donne lavora contro il 77% degli uomini. Un divario impressionante.
Gli atti
Le sindacaliste Anna Maria Foresi e Maria Rosa Loda hanno individuato nella competenza e nella contrattazione la chiave. Loda, poi, ha invocato più volte il congedo paritario come atto fondamentale verso la parità unitamente all’«ascolto dei bisogni, anche dei giovani», mentre Foresi reputa che tutto debba partire dalla parità salariale.
Turco, infine, ha sottolineato di aver notato «un entusiasmo» che nel 70esimo non c’era, ma ha anche aggiunto che l’astensionismo «è molto femminile perché la politica non viene vista come utile da chi vive la disuguaglianza. La politica – ha aggiunto – è percepita come poco adeguata», ma ha detto di essere fiduciosa notando l’attivismo e la partecipazione femminile alle elezioni di midterm americane. Per l’ex ministra bisogna andare verso «l’inclusione sociale, il bene delle persone e i grandi beni collettivi come parte dello sviluppo. Il nostro Welfare si sta consumando - ha detto - e ha invitato a ricostruire un patto più avanzato tra Welfare e crescita economica, a promuovere il benessere delle persone e a costruire una responsabilità pubblica
Per chiudere tornando al punto di partenza e alla riflessione sulla democrazia come «singolare femminile» Nunzia Vallini ha invitato ognuno a prendersi l’impegno, al di là della scelta, di invitare a far votare almeno una decina di persone a testa per il prossima, poderosa, chiamata alle urne.