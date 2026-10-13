Nel Bresciano il 12,2% dei residenti è straniero: crescono gli imprenditori

L’indagine della Fondazione Leone Moressa: senza immigrati Italia più vecchia e più povera. Nella nostra provincia sono 154.525 i cittadini stranieri: gli imprenditori nati all’estero sfiorano quota 17mila e sono aumentati del 13% in dieci anni