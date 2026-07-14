Figli e lavoro, il conto lo pagano le mamme: 1.239 dimissioni nel 2025

Pesano le difficoltà legate in primis all’impiego e poi ai servizi. I neopapà, invece, lasciano perlopiù per un posto migliore. La consigliera di parità regionale Gandolfi: «Auspichiamo che il sistema migliori e lo faccia in fretta. Aiutiamo le aziende a capire che inserire le donne rappresenta un vantaggio»