Consiglio comunale, in Loggia è il giorno del duello di metà mandato

La sindaca Laura Castelletti ha già presentato la sua relazione alle forze politiche durante la seduta del 30 gennaio, seguita dall’illustrazione più dettagliata rivolta alla città e organizzata al teatro Borsoni di via Milano. Ma l’appuntamento politico più atteso è quello di oggi, quando ad aprirsi – insieme al dibattito – saranno i microfoni di tutti i consiglieri comunali e il confronto tornerà incardinato nel suo schema classico: maggioranza verso opposizione e viceversa.

Alle 8.45, a suonare la campanella del via della seduta del Consiglio comunale di questa mattina è il presidente dell’Aula Roberto Rossini: sarà, come sempre, lui l’arbitro di uno dei duelli storicamente più ruspanti delle legislature. Un confronto che si può seguire in diretta streaming qui:

La surroga di Iyas Ashkar

Il primo atto di questa mattina sarà la surrogazione ufficiale di Iyas Ashkar. L’ex consigliere comunale aveva rassegnato le sue dimissioni scritte poco prima dell’inizio del Consiglio comunale del 30 gennaio per «motivi personali»: ad annunciarle era stata la segretaria comunale Carmelina Barilla durante l’appello che fa da prologo al via della seduta. Un paio di giorni più tardi, nell’ambito di un’inchiesta per pedopornografia partita dall’unità investigativa dell’Ice, è emerso il suo nome tra quelli degli indagati dalla Procura di Milano.

Ashkar – che ha preso le distanze dalle accuse – in Loggia era presidente della Commissione commercio. Tanto in Aula quanto all'interno degli organismi consiliari, a prendere il suo scranno è Giovanni Pasini, consigliere nella Fondazione Casa di Dio onlus e – guardando al conto delle preferenze – primo dei non eletti della lista in corsa nel 2023.

Così come la comunicazione sulle dimissioni dell’ex consigliere comunale Ashkar, anche quella per accogliere Pasini (primo dei non eletti della lista civica della sindaca Laura Castelletti) è stata fulminea. «Abbiamo condiviso con gli altri capigruppo per la votazione in screening» annuncia il presidente Rossini. E così è: applausi, postazione in Aula raggiunta e via: spazio alle interrogazioni.

Le interrogazioni

Come tradizione vuole, ad avviare la seduta politico amministrativa sarà la prima ora dedicata alle interrogazioni. E a chiedere per prima conto alla Giunta, stavolta, è la stessa maggioranza. In particolare, sono i consiglieri del Pd a volere delucidazioni in merito alla linea ferroviaria Brescia-Iseo-Edolo: l’obiettivo è capire quali saranno le potenziali ripercussioni sul sevizio e sui suoi futuri sviluppi a seguito della sospensione della produzione di treni ad idrogeno da parte del fornitore.

Nel question time locale, la parola passerà poi all’opposizione: il centrodestra intende denunciare e riaccendere i fari «sullo stato di sicurezza e degrado» in via Malvezzi e in via Fratelli Porcellaga. A sollevare per primi la questione, ormai un anno fa, erano stati gli stessi residenti, incontrati poi dal consigliere Carlo Andreoli (Fratelli d’Italia), che ora torna a puntare i fari sulla questione.

L’ultima interrogazione riporta sul tavolo della politica il capitolo del Codice della Strada e, più precisamente, l’affaire zone 30. In particolare, il centrodestra chiederà delucidazioni al vicesindaco e assessore alla Mobilità, Federico Manzoni, sull’estensione del limite di velocità sul territorio comunale.

L’ordine del giorno

Il momento clou dell’ordine del giorno, come si diceva all’inizio, sarà però il duello sui risultati ottenuti da sindaca e assessori al giro di boa di metà mandato. Un momento vivace: non solo perché i due anni e mezzo politici che ci lasciamo alle spalle sono stati costellati di scontri e di dialoghi impossibili, ma anche perché sul tavolo ci sono partite tutt’altro che irrilevanti per entrambi gli schieramenti.

Tra i banchi della maggioranza aleggia l’agitazione legata alle nomine nei Consigli di amministrazione delle società partecipate, in scadenza ad aprile, ma nel paniere c’è anche lo sguardo sul futuro della coalizione o ancora, per restare sui temi amministrativi, la gestione dei cantieri e del cronoprogramma legati al futuro tram e il tema della holding di Palazzo Loggia. Per l’opposizione sarà il momento di sfoderare non solo la carta della bocciatura ma anche quella della proposta. Anche per il centrodestra, infatti, l’orologio elettorale scorre e una strategia dovrà iniziare a svelarsi alla città.