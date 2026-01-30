Consiglio comunale di Brescia, si è dimesso lyas Ashkar

Neanche il tempo di finire l’appello, in genere prologo del via alla seduta, che subito la segretaria generale del Comune Carmelina Barilla scandisce al microfono la novità di giornata: le dimissioni del consigliere Iyas Ashkar, presidente della commissione Commercio per la lista che fa capo direttamente alla sindaca Laura Castelletti.

A prendere il suo posto, stando agli esiti restituiti dalle urne nel 2023 – che andranno comunque verificati, e previa la sua disponibilità ad accettare il seggio – dovrebbe essere Giovanni Pasini, consigliere nella Fondazione Casa di Dio onlus e primo dei non eletti.