Consiglio comunale di Brescia, si è dimesso lyas Ashkar

Nuri Fatolahzadeh
Era presidente della commissione Commercio per la lista civica Laura Castelletti sindaco: a prendere il suo posto dovrebbe essere Giovanni Pasini
Iyas Ashkar - © www.giornaledibrescia.it
Neanche il tempo di finire l’appello, in genere prologo del via alla seduta, che subito la segretaria generale del Comune Carmelina Barilla scandisce al microfono la novità di giornata: le dimissioni del consigliere Iyas Ashkar, presidente della commissione Commercio per la lista che fa capo direttamente alla sindaca Laura Castelletti.

A prendere il suo posto, stando agli esiti restituiti dalle urne nel 2023 – che andranno comunque verificati, e previa la sua disponibilità ad accettare il seggio – dovrebbe essere Giovanni Pasini, consigliere nella Fondazione Casa di Dio onlus e primo dei non eletti.

Argomenti
Iyas AshkarConsiglio ComunaleBrescia

