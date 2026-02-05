Linea Brescia-Iseo-Edolo, a Iseo vertice su ritardi e infrastrutture

Migliorare e razionalizzare il servizio ferroviario per cittadini, pendolari e turisti della Valle Camonica e del Sebino: con questo obiettivo l’assessore regionale ai Trasporti e Mobilità sostenibile, Franco Lucente, ha partecipato a Iseo a un incontro tecnico dedicato alla linea Brescia-Iseo-Edolo. Al confronto sono intervenuti, tra gli altri, l’amministratore delegato di Trenord, Andrea Severini, il presidente di Ferrovienord, Pier Antonio Rossetti, il direttore generale di Ferrovienord, Enrico Bellavita, e Fulvio Caradonna, consigliere delegato di FNM.

Questioni infrastrutturali

«Ho risposto prontamente ad una sollecitazione dei sindaci del territorio – ha spiegato l’assessore Lucente – in particolare di quelli interessati dalla tratta ferroviaria Brescia-Iseo-Edolo. Sappiamo che esistono delle criticità sulla linea, non tanto per quanto concerne il servizio, ma riconducibili in particolare a questioni infrastrutturali. Ho deciso di recarmi sul territorio proprio per parlarne direttamente con i sindaci, a dimostrazione del nostro impegno per offrire un servizio efficiente e moderno per i cittadini».

Passaggi a livello

Nel corso dell’incontro tecnico è emerso che i principali disagi deriverebbero da una serie di passaggi a livello che, a seguito di chiusure prolungate, creerebbero problemi di viabilità nelle località interessate.

«Regione Lombardia – ha concluso Lucente – insieme a Ferrovienord e Trenord, sta cercando di individuare le migliori soluzioni per limitare i disagi e permette di migliorare l’offerta ferroviaria. A tal proposito, sono accorso ad Iseo proprio per raccogliere istanze e suggerimenti dei sindaci, certamente utili per giungere ad una strategia condivisa. Sono convinto che le cose miglioreranno in tempi brevi, grazie alla fattiva collaborazione di tutti gli attori coinvolti».