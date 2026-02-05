Giornale di Brescia
Abbonati
﻿CronacaSebino e Franciacorta

Linea Brescia-Iseo-Edolo, a Iseo vertice su ritardi e infrastrutture

Tra i problemi posti all’assessore regionale Franco Lucente, i disagi per le chiusure prolungate dei passaggi a livello
La stazione ferroviaria di Iseo - © www.giornaledibrescia.it
La stazione ferroviaria di Iseo - © www.giornaledibrescia.it
AA

Migliorare e razionalizzare il servizio ferroviario per cittadini, pendolari e turisti della Valle Camonica e del Sebino: con questo obiettivo l’assessore regionale ai Trasporti e Mobilità sostenibile, Franco Lucente, ha partecipato a Iseo a un incontro tecnico dedicato alla linea Brescia-Iseo-Edolo. Al confronto sono intervenuti, tra gli altri, l’amministratore delegato di Trenord, Andrea Severini, il presidente di Ferrovienord, Pier Antonio Rossetti, il direttore generale di Ferrovienord, Enrico Bellavita, e Fulvio Caradonna, consigliere delegato di FNM.

Questioni infrastrutturali

«Ho risposto prontamente ad una sollecitazione dei sindaci del territorio – ha spiegato l’assessore Lucente – in particolare di quelli interessati dalla tratta ferroviaria Brescia-Iseo-Edolo. Sappiamo che esistono delle criticità sulla linea, non tanto per quanto concerne il servizio, ma riconducibili in particolare a questioni infrastrutturali. Ho deciso di recarmi sul territorio proprio per parlarne direttamente con i sindaci, a dimostrazione del nostro impegno per offrire un servizio efficiente e moderno per i cittadini».

Passaggi a livello

Nel corso dell’incontro tecnico è emerso che i principali disagi deriverebbero da una serie di passaggi a livello che, a seguito di chiusure prolungate, creerebbero problemi di viabilità nelle località interessate.

«Regione Lombardia – ha concluso Lucente – insieme a Ferrovienord e Trenord, sta cercando di individuare le migliori soluzioni per limitare i disagi e permette di migliorare l’offerta ferroviaria. A tal proposito, sono accorso ad Iseo proprio per raccogliere istanze e suggerimenti dei sindaci, certamente utili per giungere ad una strategia condivisa. Sono convinto che le cose miglioreranno in tempi brevi, grazie alla fattiva collaborazione di tutti gli attori coinvolti».

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
Brescia-Iseo-EdoloIseo
Icona Newsletter

@News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario