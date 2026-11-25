Verrà un giorno in cui non avremo più bisogno di celebrare il 25 novembre? In cui non dovremo contare le donne uccise, aggiornare le statistiche, inaugurare panchine rosse? Un giorno in cui una madre, salutando la figlia che esce di casa, potrà dirle semplicemente «divertiti», anziché raccomandarle di fare attenzione? È forse quest’ultima immagine la più efficace per delineare la società alla quale dovremmo tendere, dove la libertà di una donna non è subordinata alla sua capacità di proteggersi. Abbiamo fatto molta strada sul piano dei diritti, molto meno su quella dei comportamenti. Eppure sopravvive, anche negli ambienti più insospettabili, l’idea che la libertà femminile debba in qualche modo essere negoziata.
Che una donna debba rendere conto delle proprie scelte, dei propri desideri, persino della decisione di non amare più. È su quel «più» che dovremmo soffermarci. Perché siamo abituati a celebrare la libertà di scegliere, molto meno quella di cambiare opinione. E invece la libertà autentica contempla anche il diritto di ripensarci, di andarsene, di deludere le aspettative di qualcuno. Nessun investimento affettivo, nessuna promessa, nessun progetto di vita condiviso può generare un diritto sulla persona che abbiamo accanto.
Ci sono donne che non hanno mai ricevuto uno schiaffo e che tuttavia hanno progressivamente rinunciato alle amicizie, agli interessi, all’autonomia economica. Hanno imparato a misurare le parole, a prevedere gli umori, a chiedere il permesso senza neppure accorgersi di farlo. Non tutte le relazioni infelici sono relazioni violente. Ma una relazione nella quale la paura diventa il criterio con cui si assumono le decisioni ha già smarrito qualcosa di essenziale. Come si cambia tutto questo? Forse dovremmo interrogarci anche sul linguaggio che utilizziamo per promuovere il cambiamento: l’Onu, nel proclamarla, ha definito il 25 novembre come «Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne» che spasso viene sintetizzata in «giornata contro la violenza sulle donne». E ci dimentichiamo di quel «per» che costruisce: per il rispetto, per la dignità, per la libertà.
Non si vuole qui attenuare la gravità del problema. Anzi, semmai individuare un orizzonte di azione comune. Sia chiaro: chi esercita violenza fisica, verbale o psicologica deve risponderne. E giustizia tempestiva, certezza della pena, protezione effettiva delle vittime sono condizioni irrinunciabili. Ma la prevenzione ha bisogno anche di altri strumenti. E difficilmente una cultura del rispetto potrà affermarsi attraverso un linguaggio bellico, di contrapposizione. Non abbiamo bisogno di un derby tra i sessi, di muri che si alzano, di appartenenze che si trasformano in schieramenti. Abbiamo bisogno di uomini e donne che si riconoscono protagonisti di un cambiamento condiviso. La responsabilità della violenza è di chi la esercita. Quella di costruire una società che non la tolleri è di tutti.
Occorre investire nell’educazione, certo. Ma è troppo comodo pensare che tutto dipenda dalle generazioni che verranno. Prima di chiederci come educare i nostri figli, dovremmo chiederci che cosa insegniamo loro con il nostro comportamento. Come gestiamo un conflitto, come reagiamo a un rifiuto, come parliamo delle persone assenti. I ragazzi ascoltano le nostre parole, ma imparano soprattutto dalle nostre contraddizioni. È una responsabilità che chiama in causa padri e madri, scuola e istituzioni, mondo del lavoro e anche mezzi di informazione. L’intera comunità educante.
Nessuno può chiamarsene fuori. Oggi ricordiamo nomi, storie, volti. Ed è doveroso. Ma da domani dovremmo avere l’ambizione di misurare la realtà andando oltre le statistiche. Va misurata la libertà oggettiva delle donne. Quella di uscire, di restare, di partire, di amare, di sbagliare, di non amare. Di essere liberamente ciò che gli altri non vorrebbero. Perché il traguardo di una società civile e matura non è avere donne sempre più capaci di difendersi. È avere donne che non hanno più bisogno di farlo.