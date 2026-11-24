Sono 167 le persone denunciate e 29 quelle arrestate dalla Polizia nel Bresciano per reati legati alla violenza di genere e domestica dall'inizio dell’anno al 20 novembre. Numeri che restituiscono la dimensione dell’attività investigativa e degli interventi effettuati sul territorio della nostra provincia nell’ambito delle procedure del Codice Rosso. La maggior parte dei casi sono avvenuti in città:155 persone denunciate e 27 in manette.
Dai maltrattamenti allo stalking
Il reato più ricorrente è quello dei maltrattamenti in famiglia o verso bambini, con 84 persone denunciate in provincia, di cui 79 a Brescia. Seguono gli atti persecutori (stalking), con 40 denunce (38 a Brescia), le violenze sessuali, con 22 persone denunciate (21 a in città), e le lesioni personali in ambito familiare, con 21 casi (17 nel capoluogo).
Anche sul fronte degli arresti prevalgono i maltrattamenti in famiglia, con 12 persone arrestate, tutte a Brescia. Sono invece 10 gli arresti per atti persecutori, di cui 9 nel capoluogo, 4 per violenza sessuale, di cui 3 a Brescia, e 3 per lesioni personali in ambito familiare, tutti nel capoluogo.
Gli ammonimenti e i braccialetti elettronici
Accanto all'attività investigativa e repressiva, la Questura punta anche sugli strumenti di prevenzione per intervenire prima che le situazioni di violenza possano aggravarsi. Sempre nello stesso periodo preso in esame sono stati emessi 312 provvedimenti di ammonimento, mentre 91 procedimenti risultano già conclusi. Sono inoltre 18 i braccialetti elettronici attualmente monitorati per verificare il rispetto delle misure cautelari e dei divieti di avvicinamento.
Il dato sugli ammonimenti conferma il forte incremento registrato negli ultimi anni: erano stati 55 nel 2024 e 106 nell'intero 2025. La quasi totalità dei provvedimenti riguarda episodi di violenza domestica.
L'ammonimento del questore è una misura di prevenzione che può essere richiesta dalla vittima nei casi di stalking e revenge porn. In presenza di episodi riconducibili alla violenza domestica, può essere adottata anche d'iniziativa dal questore, senza una richiesta della persona coinvolta. L'obiettivo è interrompere le condotte violente e persecutorie prima che possano ripetersi o aggravarsi.
Il progetto contro la violenza
I dati sono stati diffusi dalla Questura di Brescia in occasione della campagna «Questo non è amore», promossa dalla Polizia di Stato per la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. Questa mattina, martedì 24 novembre, in corso Zanardelli, è stato allestito un gazebo dove gli agenti hanno distribuito materiale informativo e incontrato i cittadini per sensibilizzare sul tema della violenza fisica, psicologica, verbale ed economica.
Il percorso rivolto agli uomini violenti
Tra gli strumenti messi in campo c'è anche il Protocollo Zeus, sottoscritto dalla Questura con l'associazione «Il Cerchio degli Uomini». Il progetto prevede un percorso rivolto agli uomini che adottano comportamenti violenti o prevaricatori, con l'obiettivo di aiutarli a riconoscere il disvalore delle proprie condotte e a gestire la rabbia.
L’app YouPol
La Questura ricorda inoltre la possibilità di utilizzare l'app YouPol per chiedere aiuto o segnalare episodi di violenza domestica. In caso di pericolo imminente resta fondamentale chiamare il numero unico di emergenza 112, attivo 24 ore su 24.
Per le donne vittime di violenza, negli uffici della Questura è disponibile anche una stanza dedicata all'ascolto protetto, realizzata con il contributo dell'associazione Anima e intitolata a Monia Delpero, giovane bresciana vittima di femminicidio.