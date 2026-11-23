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Natale 2026: A2A accende Brescia con le luci e i colori di «Costellazione»

L’opera di Jimmy Milani trasforma Corso Mameli e Largo Formentone in una trama di luce e racconta le connessioni che ogni giorno fanno vivere la città

24 novembre 2026 2 ' di lettura

Inaugurazione opera «Costellazione» di Jimmy Milani (ph Christian Penocchio)

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