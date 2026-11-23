Come le stelle formano una costellazione quando riconosciamo un legame tra punti lontani, così una città vive attraverso le connessioni che uniscono persone, luoghi, energia e servizi. Nasce da questa suggestione «Costellazione», l’opera realizzata dall’artista Jimmy Milani per A2A e il Comune di Brescia, che per il Natale 2026 ha trasformato alcuni spazi del centro storico in una grande trama luminosa.
L’installazione interessa circa 250 metri di Corso Mameli, tra la Torre della Pallata e Largo Formentone, con circa 120 elementi luminosi di differenti dimensioni e colori. In Largo Formentone, il racconto visivo prosegue sulla facciata di un edificio attraverso una videoproiezione che riprende e amplifica il linguaggio dell’opera, portandone segni, geometrie, luci e colori nello spazio urbano e dando vita a una composizione dinamica e immersiva.
Il progetto trova un legame naturale con A2A e con il suo ruolo nella città. La vita quotidiana di Brescia dipende infatti anche da reti che rimangono in gran parte invisibili, ma di cui sperimentiamo continuamente gli effetti: una luce che si accende, l’acqua che scorre da un rubinetto, il calore che raggiunge un edificio. La trama luminosa di «Costellazione» diventa così un’immagine delle connessioni che sostengono e fanno vivere la città.
L’opera si inserisce nel palinsesto di «Buon Natale Brescia - Accade tutto qui!», il programma di eventi promosso dal Comune di Brescia per le festività. Dopo l’accensione di sabato 21 novembre, le opere dell’artista Jimmy Milani resteranno accese fino al 6 gennaio 2027, ogni giorno dalle ore 16 all’una di notte. Tre totem informativi, posizionati agli ingressi di Corso Mameli e in Largo Formentone, guideranno i passanti nella lettura dell'opera.
Con «Costellazione», A2A rinnova il proprio legame con Brescia attraverso un progetto che intreccia arte, energia e spazio urbano e invita cittadini e visitatori a fermarsi, alzare lo sguardo e osservare la città da una prospettiva nuova.
Per maggiori informazioni visitare il sito www.gruppoa2a.it