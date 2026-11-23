Accoglienza e ascolto delle vittime, sostegno nella ricerca di un nuovo equilibrio da una parte. Attività investigativa, raccordo con l’autorità giudiziaria e repressione dei comportamenti violenti e maltrattanti dall’altra. In provincia di Brescia l’Arma dei Carabinieri persegue oltre l’85% dei reati denunciati e con la capillarità delle stazioni, presenti su tutto il territorio, ha un punto di contatto privilegiato con i cittadini, trovandosi ad accogliere moltissime delle vittime di violenza di genere.
I dati
Solo nei primi dieci mesi del 2026, i Carabinieri di Brescia hanno denunciato per i reati previsti dal Codice Rosso (maltrattamenti in famiglia, stalking, violenza sessuale, revenge porn sono i principali) 1.250 persone, 55 sono state arrestate mentre 109 sono state avviate ai centri antiviolenza.
Per quello che riguarda i provvedimenti urgenti, l’Arma ha richiesto circa 130 ammonimenti e notificato, nell’ambito di proprie indagini, 46 allontanamenti dalla casa familiare, 81 divieti di avvicinamento alle persone offese e 29 divieti di dimora nei Comuni in cui vivono le vittime o si sono commessi i reati.
Tra le competenze dell’Arma nel contrasto alla violenza di genere anche il controllo delle persone sottoposte a vigilanza con braccialetto elettronico: sono 92 quelli adottati dal primo gennaio al 30 ottobre.
L’impegno dell’Arma
È il maggiore Chiara Crupi, comandante del Nucleo Investigativo, a spiegare nel dettaglio come si muova l’Arma nelle delicate situazioni di violenza di genere: «Abbiamo una attenzione particolare sul tema, investiamo molto sia in termini di prevenzione e repressione ma anche di formazione».
Soprattutto perché «trattandosi di fenomeni dalle molteplici sfaccettature, l’addestramento interessa ogni fase operativa: dalla gestione della chiamata di emergenza al 112 e del primo intervento sul luogo del reato da parte degli equipaggi fino al delicato momento della denuncia in caserma. L’obiettivo è accogliere e ascoltare immediatamente la persona in difficoltà in un ambiente protetto, aiutandola a superare la paura, la vergogna o il timore dello stigma sociale ed evitando qualsiasi forma di vittimizzazione secondaria».
Rete di protezione
All’interno del Nucleo Investigativo del Comando provinciale di Brescia operano inoltre Referenti Provinciali per la violenza di genere, appositamente formati dall’Istituto superiore di tecniche investigative dell’Arma. Il maresciallo Federico Odelli spiega che «è necessario garantire l’uniformità operativa, nell’analisi dei dati, nel supporto quotidiano alle stazioni, che sono il primo presidio sul territorio, e nella diffusione delle migliori prassi, tra cui le tecniche di conduzione delle audizioni protette, in particolare quando ci sono anche minori».
Con lui lavora il maresciallo Elisabetta Lanza: «Per rendere davvero efficace il coraggio di chi denuncia, è essenziale che la donna non si senta mai sola e possa contare su una solida rete interistituzionale capace di garantirle protezione concreta in ogni fase».
Il maggiore Crupi ricorda che «nella maggior parte dei casi, l’autore dei reati è il partner o l’ex compagno, mentre le condotte spaziano dalla violenza fisica, a quella psicologica, fino alla violenza economica, con il comune denominatore del controllo e della prevaricazione all’interno delle mura domestiche».
Il numero antiviolenza
E la giornata del25 novembre, è l’occasione per ricordare che «chiunque si trovi in una situazione di pericolo o abbia anche solo bisogno di un primo ascolto riservato, può rivolgersi con fiducia al Numero Unico di Emergenza 112 o contattare il 1522, il numero nazionale antiviolenza e stalking attivo 24 ore su 24, gratuito e multilingue, che rappresenta spesso il primo ponte verso la rete di protezione territoriale».
Sul fronte della prevenzione e della sensibilizzazione, prosegue inoltre l’impegno diretto nelle scuole per «promuovere tra i giovani la cultura della legalità e del rispetto, anche alla luce delle più recenti evoluzioni normative che consentono oggi anche alle minorenni dai 14 anni in su di rivolgersi autonomamente ai centri antiviolenza per ricevere orientamento e supporto».
Anche quest’anno la facciata della caserma di piazza Tebaldo Brusato si illuminerà di arancione in adesione alla campagna internazionale «Orange the World».