La violenza ha quasi sempre le chiavi di casa. Per almeno sette donne su dieci accolte dai due centri antiviolenza di Brescia a esercitarla è l’uomo con cui hanno condiviso la vita, talvolta anche i figli. Da gennaio in 264 hanno cominciato un percorso per uscirne alla Casa delle Donne o a Butterfly. Il primo passo può essere una telefonata. Più avanti, per chi cerca una casa per sé e per i figli, anche uno stipendio può non bastare a ottenere un affitto.
Fra quella telefonata e una casa propria passano mesi, a volte anni. Di questo tempo danno conto i dati presentati in Loggia con l’assessora alle Pari opportunità Anna Frattini in vista del 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Ai due centri la Fnp Cisl bresciana ha donato mille euro ciascuno.
I numeri
Alla Casa delle Donne, da gennaio a ottobre, si sono rivolte in 277, contro le 289 dello stesso periodo del 2025. In 246 hanno chiesto un colloquio con un’operatrice e 162 hanno scelto di iniziare un percorso, undici in meno di un anno fa. Altre 38 lo proseguono dagli anni precedenti. Con le madri ci sono 170 figli minorenni. Nel 74% dei casi l’autore è il partner o l’ex. Spesso una donna racconta più forme di violenza: in 195 casi è emersa quella psicologica, in 107 le minacce, in 104 la violenza fisica. Trentuno donne hanno riferito violenze sessuali, 29 stalking.
C’è poi una violenza più difficile da riconoscere, quella che passa per il denaro: riguarda 105 donne. A chi cerca un reddito proprio il centro offre uno sportello lavoro. Vi si sono rivolte in 15 per 45 colloqui: nove hanno trovato un’occupazione temporanea, per cinque è diventata stabile. Eppure, racconta la presidente Viviana Cassini, «noi ospitiamo donne che prendono anche 2.000-2.500 euro al mese», alle quali nessuno affitta una casa perché manca un garante o un secondo stipendio.
Per dieci delle 19 donne accolte quest’anno in casa rifugio quel passaggio è riuscito: hanno trovato lavoro e, insieme ai loro venti figli, una casa dove andare. All’autonomia abitativa la Regione dedica i tre milioni di euro di «Una casa per ricominciare», di cui 400mila per centri antiviolenza e case rifugio, ricorda il consigliere regionale Floriano Massardi.
Il primo passo
Per arrivare fin lì bisogna prima poterne parlare. «Non so se sono nel posto giusto», dicono tante donne a Butterfly. La prima richiesta, racconta la responsabile Roberta Leviani, è di essere ascoltate e credute. Se lui pretende di sapere sempre dove sei e con chi, può volerci tempo per dare a quella premura il nome di controllo.
Nelle ultime settimane sei donne si sono presentate senza appuntamento. Forse, osserva Leviani, sapere dove trovare ascolto ha dato loro fiducia. Da gennaio a metà novembre Butterfly ha registrato 168 contatti telefonici e 102 nuovi percorsi, su 229 attivi. Tutte le donne prese in carico quest’anno riferiscono violenza psicologica, il 63,8% anche fisica, contro il 35% del 2025. Nell’85% dei casi l’autore è il compagno o l’ex.
Anche le minorenni
Ora anche una quattordicenne può varcare quella porta di sua iniziativa. La legge 181 del dicembre 2025 consente alle minorenni che hanno compiuto 14 anni di rivolgersi a un centro per ricevere informazioni e orientamento senza dover chiedere prima il permesso ai genitori. Butterfly ha accolto sei ragazze minorenni, tre hanno avviato un percorso. Per le operatrici, spiega Leviani, significa capire quale aiuto è adatto alla loro età.
Talvolta il primo incontro con un’operatrice avviene in pronto soccorso. Da lì sono partiti 56 dei 102 interventi del servizio di emergenza di Butterfly fino al 12 novembre. Anche in provincia, alla Rete di Daphne, sono i pronto soccorso a chiedere aiuto più spesso: 30 volte su 49, altre 15 i carabinieri. Diciotto i collocamenti in protezione.
Daphne conta quest’anno 114 accessi, 62 dei quali attraverso gli sportelli di Iseo, Palazzolo, Chiari e Orzinuovi, che le volontarie fanno conoscere anche con le iniziative di sensibilizzazione. Il centro ha preso in carico 43 donne. Per 21 è oggi in corso la ricerca di un lavoro, per sette la ricerca di una casa. Quattro hanno raggiunto l’autonomia abitativa.