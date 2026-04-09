Reati nel Bresciano, il questore: «In aumento le denunce per codici rossi»

Calo generale dei reati contro il patrimonio ma un netto aumento delle denunce per reati da codice rosso. Lo ha spiegato il questore di Brescia Paolo Sartori illustrando i dati che presenterà nel corso della festa per il 174esimo anniversario della Polizia di Stato.

Il questore ha spiegato che «rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, da maggio ad aprile, gli arresti della Volante sono aumentati del 10% a fronte di un calo degli interventi per furti e rapine. I primi sono passati da 1.121 a 723 e le seconde da 173 a 123». Sartori ha pero sottolineato che aumentano «le liti in famiglia passate da 366 a 535 e le aggressioni per vari motivi, comprese le liti condominiali o quelle stradali, da 143 a 199». In aumento poi anche quest’anno le frodi informatiche, cresciute di circa il 50%.

Venendo poi ai reati da codice rosso Sartori ha spiegato che le denunce effettivamente formalizzate sono state 203 contro le 179 dell’anno precedente.

Prevenzione

Tra gli altri dati che il questore ha sottolineato c’è il grande incremento delle misure di prevenzione «diretta conseguenza dei fatti che accadono sul territorio: gli avvisi orali sono cresciuti del 500% e i fogli di via obbligatori del 540%. I Daspo Willi del 40% e quelli sportivi del 68%».

Sartori ha ricordato che a Brescia e provincia sono attualmente residenti 150.161 stranieri regolari e che nell’ultimo anno sono stati circa 6mila in più i permessi di soggiorno rinnovati o nuovi rilasciati.

Sul fronte del contrasto all’immigrazione clandestina, aumentate del 35% le revoche di permesso per stranieri che hanno commesso reati e dell’80% gli accompagnamenti coatti alla frontiera o al paese di origine.

Buona notizia sul fronte dei passaporti. «Possiamo dichiarare conclusa l’emergenza aperta dopo il Covid e smaltito l’arretrato. Tra maggio 24 e aprile 25 abbiamo consegnato 81mila passaporti, negli ultimi 12 mesi invece 64.615 e anche l agenda ha tempi di attesa contenuti», conclude il questore.