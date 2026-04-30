Cordua: «Le Pmi tengono il passo ma resta il nodo dell’energia»
L’indagine di Confapi Brescia evidenzia segnali di stabilizzazione per le piccole e medie imprese, nonostante il persistere del caro energia e delle tensioni internazionali
Anita Loriana Ronchi
Il presidente Pierluigi Cordua con l’assessore Andrea Poli
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