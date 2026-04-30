Giornale di Brescia
Abbonati
Economia
Economia

Cordua: «Le Pmi tengono il passo ma resta il nodo dell’energia»

L’indagine di Confapi Brescia evidenzia segnali di stabilizzazione per le piccole e medie imprese, nonostante il persistere del caro energia e delle tensioni internazionali
Anita Loriana Ronchi
Il presidente Pierluigi Cordua con l’assessore Andrea Poli
Il presidente Pierluigi Cordua con l’assessore Andrea Poli

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
Confapi BresciaPierluigi CorduaPmiBrescia
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Economia & Lavoro

Storie e notizie di aziende, startup, imprese, ma anche di lavoro e opportunità di impiego a Brescia e dintorni.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

Economia & Lavoro

Storie e notizie di aziende, startup, imprese, ma anche di lavoro e opportunità di impiego a Brescia e dintorni.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...