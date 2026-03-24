A2A Energia e Confapi Brescia: accordo sulle rinnovabili alle pmi

Novemila tonnellate di CO2 in meno ogni anno: è questo l'obiettivo ambizioso della rinnovata intesa tra A2A Energia e Confapi Brescia. Grazie alla fornitura di 20 GWh annui di energia certificata 100% rinnovabile, le piccole e medie imprese bresciane avranno a disposizione non solo la potenza elettrica necessaria alla produzione, ma anche gli strumenti certificati (Garanzie d’Origine) per scalare i propri obiettivi Esg e fregiarsi del marchio «100% Green A2A».

L’offerta si distingue anche per la sua competitività: le condizioni – si legge in una nota di Confapi Brescia – prevedono una struttura chiara e trasparente, senza costi aggiuntivi sulla materia energia, e una tariffa indicizzata al prezzo unico nazionale con spread ottimizzato in funzione dei volumi di consumo, studiata per adattarsi alle diverse esigenze delle Pmi. I clienti possono inoltre esercitare l’opzione di «fixing» per stabilizzare il prezzo della componente energia su tutta o su una quota parte del proprio consumo, consentendo una gestione più flessibile e consapevole del rischio legato alla volatilità dei mercati energetici.

Inoltre, per sostenere ulteriormente i percorsi di decarbonizzazione, le imprese potranno richiedere servizi di analisi energetica dedicati che, partendo dallo specifico assetto dei consumi in termini di costi ed emissioni di CO2 associate, permetteranno di individuare interventi di efficientamento, tecnologie più sostenibili e opportunità di riduzione dell’impronta ambientale, anche con il supporto delle competenze di A2A Energy Solutions, la società del gruppo specializzata in soluzioni per l’efficienza energetica e la mobilità elettrica.

Il nodo competitività

«In questa fase, per mantenere la competitività del nostro sistema produttivo, è indispensabile introdurre tutto ciò che serve per aiutare concretamente le imprese e stare al loro fianco – dichiara il presidente di Confapi Brescia, Pierluigi Cordua –. Il costo e la volatilità dell’energia incidono direttamente su margini e investimenti: accordi come questo vanno nella direzione giusta, perché offrono alle PMI condizioni costruite attraverso una negoziazione mirata nel loro interesse, energia rinnovabile certificata e strumenti di gestione del rischio. In più, accompagnano le aziende in un percorso concreto di efficientamento e decarbonizzazione. Autonomia energetica, sostenibilità e competitività non sono alternative: nel nostro territorio devono avanzare insieme, con soluzioni operative e misurabili».

Il presidente di Confapi Brescia Pierluigi Cordua e Paolo Bellotti, responsabile di A2A Energia

«Questo accordo conferma il nostro impegno a essere un partner industriale, prima ancora che un fornitore, per le imprese del territorio bresciano – spiega Paolo Bellotti, responsabile marketing e vendite di A2A Energia –. In una fase in cui energia, competitività e sostenibilità sono sempre più intrecciate, A2A Energia mette a disposizione delle PMI non solo energia rinnovabile certificata a condizioni trasparenti, ma anche competenze e strumenti per accompagnarle in un percorso concreto di efficienza e decarbonizzazione. La collaborazione con Confapi Brescia dura da 25 anni e si rinnova proprio dalla volontà di costruire soluzioni su misura per chi ogni giorno crea valore e lavoro nei territori».