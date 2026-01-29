Mercato debole e rincari, le Pmi: «Stabilità e politiche concrete»

Uno scenario ancora segnato da elementi di incertezza per le imprese di casa nostra, in primis per la debolezza della domanda, ma anche per l’aumento dei costi e le prospettive ancora poco definite per il futuro. A formalizzarlo è il nuovo report congiunturale del Centro studi di Confapi Brescia riferito al 4° trimestre 2025, basato su un campione di 100 piccole e medie imprese della provincia associate, di cui il 35% segnala una crescita del fatturato, mentre il 50% registra una contrazione ed il restante 15% una situazione di stabilità.

Il settore metalmeccanico rappresenta circa la metà delle imprese interpellate (48%) seguito a grande distanza dai servizi alla persona (10%), da produzioni meccaniche (8%), plastica gomma (6%); chimico, edile lapideo, elettromeccanica, tessile abbigliamento, informatica telecomunicazioni (4%) e altri settori. Un andamento analogo caratterizza gli ordini, in aumento per il 27% delle imprese e in calo per il 50%.

Il quadro

L’occupazione rimane poco mossa: l’81% non rileva variazioni, l’11% segnala un incremento e l’8% una riduzione. Anche gli investimenti appaiono sostanzialmente stabili, sebbene il 19% delle aziende indichi un aumento. Proprio l’indebolimento della domanda continua a rappresentare il nodo centrale, cui si aggiungono le preoccupazioni legate ai costi di produzione: il 31% osserva infatti un aumento dei costi dell’energia e il 58% dei costi delle materie prime.

«Le piccole e medie imprese stanno reagendo con pragmatismo, investendo in efficienza, innovazione e diversificazione dei mercati – commenta il presidente Confapi Brescia, Pierluigi Cordua -. Per trasformare questa resilienza in crescita strutturale servono però condizioni macroeconomiche più stabili e politiche in grado di sostenere concretamente la competitività delle Pmi, a partire dal costo dell’energia e dall’apertura di nuovi sbocchi di mercato, evitando stalli che oggi penalizzano le imprese, come quello che sta interessando l’accordo Ue–Mercosur».

Sul fronte della capacità produttiva, gli impianti lavorano al di sotto della soglia del 70% nel 47% dei casi; 8 imprese su 100 operano con meno della metà della propria capacità produttiva. Guardando all’insieme del 2025, emerge un quadro complesso per le imprese manifatturiere, con il 52% che evidenzia fatturati e produzione in calo, mentre circa un terzo segnala una crescita. A trainare le contrazioni risultano soprattutto la riduzione degli ordini interni, mentre più equilibrato appare il contesto estero, pur interessando una quota minoritaria.

Le proiezioni

L’attesa, naturalmente, si concentra ora sull’anno da poco inaugurato, dove tuttavia l’outlook conferma un clima di cautela diffusa. Per quanto attiene al mercato domestico, il 33% delle imprese esprime aspettative positive sulla domanda, a fronte di un 35% che prevede un peggioramento. Nell’area Ue si registra una leggera prevalenza di giudizi ottimistici (26% contro 17%), mentre nei mercati extra Ue prevalgono i pessimisti (24% contro 13%).

Sul versante dei costi, risultano maggioritari coloro che temono un’ulteriore crescita dei prezzi delle materie prime (35% contro 13%) e dell’energia (19% contro 14%), anche se la maggioranza si attende una sostanziale stabilità nel prossimo semestre. Infine, l’indagine analizza le strategie che le imprese intendono adottare nel prossimo futuro: il 40% lavorerà su riorganizzazione interna ed efficientamento dei costi, il 35% sulla ricerca di nuovi mercati geografici e sullo sviluppo di nuovi prodotti e servizi, mentre il 29% punterà sull’introduzione di nuove tecnologie.