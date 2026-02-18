Giornale di Brescia
Abbonati
Economia

Indagine Confapi: filiere come leva per la competitività tra imprese

Angela Dessì
Secondo il report, effettuato su un campione di 100 piccole e medie imprese del territorio, 7 su 10 operano in comparti strutturati
Il presidente Pierluigi Cordua con l’assessore Andrea Poli in Confapi
Il presidente Pierluigi Cordua con l’assessore Andrea Poli in Confapi
AA

In uno scacchiere internazionale ogni giorno più complesso, la logica di filiera diventa una leva strategica di competitività e resilienza per le imprese, anche di piccole e medie dimensioni. Ma servono politiche ad hoc.

A dirlo è l’indagine «La competitività delle filiere strategiche per le Pmi associate», realizzata dal Centro Studi di Confapi Brescia su un campione di 100 piccole e medie imprese del territorio.

Dati alla mano, il report evidenzia come, in un 2025 segnato da domanda debole, costi in crescita e forte incertezza macroeconomica, importanti segnali di dinamismo arrivino proprio dalle realtà inserite in percorsi di filiera.

Se, in generale, fatturato, produzione e ordinativi domestici delle realtà indagate presentano infatti saldi negativi per oltre la metà delle intervistate, costi di produzione in aumento per più del 50%, occupazione stabile e investimenti solo per un 36% del campione, le prestazioni economiche più solide arrivano proprio dalle imprese inserite in filiere o catene del valore strutturate.

Il focus

Quasi 7 imprese su 10 operano in una o più filiere, in particolare quelle strategiche per la produzione industriale bresciana. Ossia: automotive, metallurgia, siderurgia e meccanica strumentale. Nel 2025, il 12% delle imprese è entrato in nuove filiere, mentre quasi 2 su 10 stanno valutando l’ingresso nel 2026. Dal confronto tra imprese, in filiera e non, emerge un dato significativo: quelle inserite in logiche strutturate mostrano performance mediamente migliori e una maggiore propensione agli investimenti.

Circa la metà delle Pmi in filiera (48%) ha infatti realizzato nuovi investimenti nell’anno, con incrementi superiori al 10% per una su 2 che si è impegnata finanziariamente per il proprio sviluppo. Le Pmi non inserite in filiera palesano, invece, un peggioramento degli indicatori economici e una prevalenza di stabilità sugli investimenti.

Innovazione

Ma il report evidenzia anche una spaccatura sul fronte dell’innovazione, con il 63% delle imprese che non svolge attività strutturate di ricerca e sviluppo e non prevede di attivarle, mentre il restante 37% si dimostra attivo, anche se spesso attraverso attività che generano know-how non formalizzato.

Tra le Pmi innovative, il 21% ha depositato almeno un brevetto negli ultimi 5 anni, il 26% utilizza tecnologie coperte da brevetto. Infine, il 58% svolge attività di R&S senza depositare brevetti formalizzati, a testimonianza di un tessuto imprenditoriale in cui la spinta all’innovazione appare presente ma ancora non formalizzata. Sul fronte della sostenibilità, infine, se il 48% delle realtà produce documentazione strutturata (report Esg, certificazioni ambientali, bilanci di sostenibilità ecc), per molte la leva non è l’obbligo normativo, bensì la pressione competitiva della filiera: il 34%, infatti, dichiara che sono proprio le relazioni di filiera a richiedere certificazioni o documentazione Esg.

Il 58% monitora volontariamente indicatori di sostenibilità, mentre il 24% del campione sta valutando l’adozione di strumenti di rendicontazione su base volontaria. Solo il 5% è sottoposto agli obblighi della Csrd europea.

L’appello

«Le filiere rappresentano un fattore strategico di competitività, stimolano crescita, collaborazione e attenzione alla sostenibilità», commenta il leader di Confapi Brescia, Pierluigi Cordua, che affonda: «Per trasformare la resilienza in sviluppo strutturale è necessario si verifichino condizioni macroeconomiche più stabili e politiche industriali che accompagnino le Pmi nei processi di innovazione e transizione sostenibile, mettendo il rafforzamento delle filiere al centro». «Mappare in profondità le filiere – conclude – sarà vitale per le imprese, tanto per la sicurezza nell’approvvigionamento delle forniture di materie prime a monte quanto per strutturare a valle politiche di diversificazione dei mercati di sbocco».

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
Confapi BresciaPierluigi Cordua
Icona Newsletter

@Economia & Lavoro

Storie e notizie di aziende, startup, imprese, ma anche di lavoro e opportunità di impiego a Brescia e dintorni.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

Economia & Lavoro

Storie e notizie di aziende, startup, imprese, ma anche di lavoro e opportunità di impiego a Brescia e dintorni.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario