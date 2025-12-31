Borsa: come sono andate nel 2025 le società bresciane quotate

Un 2025 ad alta quota per Piazza Affari. L’Ftse Mib ha registrato una crescita del 30%, segnando la massima variazione in positivo dal 2000. Mentre la capitalizzazione complessiva delle società quotate, in base ai dati aggiornati da Borsa italiana è salita di oltre il 28% a 1.042 miliardi di euro (erano 811 miliardi nel 2024), pari al 47,2% del Pil dal 38% dello scorso anno.

I titoli bresciani

Il 2025 premia il listino bresciano, tra rally spettacolari, riscatti inattesi e titoli in affanno. Con un balzo del 66,2% Cembre si incorona regina bresciana di Piazza Affari nel 2025. Una performance che sfiora quella dell’oro, cresciuto del 70% negli ultimi dodici mesi, e che consolida il ruolo del titolo come punto di riferimento per i risparmiatori. Il gruppo guidato da Giovanni Rosani si conferma infatti una cassaforte solida e regolare per i «cassettisti» bresciani: nel 2020 le azioni scambiavano intorno ai 20 euro, nel 2025 avevano chiuso a 41,65 euro, mentre la chiusura di ieri è stata a quota 68,5 euro.

Il secondo miglior titolo bresciano è Antares Vision. Il gruppo di Travagliato, specializzato nella tracciabilità e nel controllo qualità e fondato da Massimo Bonardi ed Emidio Zorzella, segna un rialzo del 61% a 5,01 euro, che si aggiunge al +68,2% messo a segno nel 2024. Una corsa notevole, maturata però dopo le forti disavventure del 2023, quando il titolo era precipitato fino ai minimi di 1,38 euro. La risalita è seguita al piano di ristrutturazione avviato dall’amministratore delegato Gianluca Mazzantini, che ha accompagnato la società fino all’acquisizione da parte del gruppo statunitense Crane Nxt. Il titolo è ora oggetto di un’Opa totalitaria finalizzata al delisting nel 2026.

Leggi anche Antares Vision venduta al gruppo americano Crane Nxt

Terza miglior performance del listino bresciano per ABP Nocivelli, che dopo il +27,5% del 2024 mette a segno un ulteriore rialzo del 40,2%, salendo a 7,15 euro. La esco company di Castegnato, leader nella realizzazione di strutture sanitarie e ospedaliere, nel 2025 si è aggiudicata la maxi commessa per la realizzazione e la gestione del nuovo Parco della Salute, della Ricerca e dell’Innovazione di Torino e al 30 giugno ha raggiunto un portafoglio ordini prossimo a 1,9 miliardi di euro.

Il 2025 segna anche un parziale riscatto per Pozzi Milano, che guadagna il 21,3% a 0,54 euro. La società di Monticelli Brusati, attiva nella progettazione e commercializzazione di prodotti per la tavola e la casa, è sbarcata a Piazza Affari nel luglio 2022, ma arriva da due anni difficili, chiusi con perdite del 46% sia nel 2023 sia nel 2024.

Leggi anche Settimana di bilanci sui mercati, quasi tutti in festa per 2 giorni

Meno appariscente, ma comunque significativa, la performance a doppia cifra di Gefran, che avanza del 14,1% a 10,5 euro. Nel corso del 2025 la società guidata da Marcello Perini ha portato avanti una strategia di espansione mirata al consolidamento tecnologico e alla crescita dimensionale.

Sale del 15,8% a 6,6 euro anche Palingeo. La società di Carpenedolo è stata recentemente interessata da un’offerta pubblica di acquisto totalitaria lanciata da Icop. Più contenuto il progresso della multiutility A2A, che guadagna l’8,6% a 2,31 euro: il titolo è stato sostenuto dall’aggiornamento del piano industriale e dall’aumento degli investimenti, con l’ingresso nel business dei data center.

Chi invece scende

La maglia nera del 2025 va a Bellini Nautica. La società di Clusane d’Iseo, dopo un 2024 brillante con un rialzo del 101%, ha pagato le prese di beneficio, lasciando sul terreno il 17,5% e tornando a 2,54 euro, in prossimità del prezzo di collocamento del giugno 2022.

Fatica a esprimere tutto il proprio potenziale Iniziative Bresciane: il titolo della società di Breno arretra del 19,2% a 11,8 euro. Anno complicato anche per Sabaf, che perde il 5,7% a 13,9 euro, dopo il -12,7% del 2024. Secondo esercizio consecutivo in territorio negativo per Intred, che cede il 3,4% a 10 euro. Sostanzialmente stabili Promotica (-0,85% a 2,34 euro) e Saccheria Flli Franceschetti (-0,88% a 1,13 euro).

Discorso a parte per Neosperience: il titolo della società attiva nella digital customer experience è sospeso a tempo indeterminato dalle contrattazioni su Euronext Growth Milan dal 23 giugno, in attesa di finalizzare l’accordo con i creditori nell’ambito della procedura negoziata della crisi avviata a fine 2024.

Perfomance nazionali

Il Ftse Italia Growth è salito, invece, dell'8 per cento. Nell'anno che si sta chiudendo 21 sono state le ammissioni a Piazza Affari, tutte nel mercato Euronext Growth Milan (una sul segmento professionale), che hanno raccolto in ipo 124 milioni.

II 2025 ha messo in evidenza una Piazza Affari profondamente divisa: da un lato banche, difesa e infrastrutture protagoniste di un rally storico, e dall’altro settori ciclici e tecnologici in difficoltà.

Unicredit è stata l’azione più scambiata sia per contratti sia per controvalore. Nel dettaglio, sul titolo del gruppo di Piazza Gae Aulenti ci sono stati oltre 5 milioni di contratti per un totale di oltre 91 miliardi di euro. Complessivamente gli scambi di azioni in Borsa sono saliti del 31,1% rispetto al 2024, con una media giornaliera di 3,5 miliardi di euro su oltre 370mila contratti (+22,8%). La media giornaliera del controvalore è la più elevata a partire dalla crisi finanziaria del 2007-2008.