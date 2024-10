Saccheria Franceschetti, entro fine anno un’acquisizione in Europa

Luigi e Luisa Franceschetti: «Diventeremo l’Amazon della rafia industriale»

3 ' di lettura

Luisa e Luigi Wilmo Franceschetti - © www.giornaledibrescia.it

Il perimetro dell’«azienda target» è stato affidato alla società di consulenza Nash Advisory. La strategia dei cugini Luigi Wilmo e Luisa Franceschetti è chiara e coerente: avviare le operazioni di acquisizione entro fine anno per crescere a livello europeo e raggiungere l’obiettivo di diventare una piccola «Amazon della rafia industriale», ovvero materiale/tessuto in polipropilene, resistente e flessibile, che viene utilizzato per la realizzazione dei big bags, i grandi sacchi capaci di contene