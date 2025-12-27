Settimana di bilanci sui mercati, quasi tutti in festa per 2 giorni

L'ultima settimana dell'anno sarà dedicata ai bilanci e alle festività anche per i mercati finanziari mondiali. Le borse saranno regolarmente aperte infatti lunedì 29 e martedì 30 dicembre per chiudere poi i battenti mercoledì 31 e giovedì 1 gennaio, con un prolungamento a venerdì 2 per Tokyo, Zurigo, Mosca e poche altre.

In Asia e nel Pacifico fanno eccezione come sempre l'ultimo giorno dell'anno le piazze di Wellington, Sidney e Hong Kong, in seduta breve rispettivamente fino alle 12.45, 14 e 12 locali. In Europa fanno altrettanto Bruxelles e Amsterdam, aperte fino alle 13.55, Parigi, che chiude alle 14.05, Madrid, ferma dalle 14, Londra e Dublino, aperte fino alle ore 12.30 locali.

Pochi gli avvenimenti macroeconomici previsti. Lunedì 29 dicembre sono in arrivo l'indice manifatturiero della Fed di Dallas e le scorte settimanali di greggio dell'Energy Information Administration (Eia), anticipate di due giorni. Martedì 30 sono di nuovo protagonisti gli Usa con i prezzi delle abitazioni, l'indice della Fed di Dallas sul terziario, i verbali dell'ultimo comitato federale della Fed e le scorte settimanali di greggio dell'American Petroleum Institute, che di solito precedono di un giorno il dato ufficiale dell'Eia.

Mercoledì 31, approfittando della seduta breve di Wall Street, negli Usa vengono diffuse le richieste settimanali di mutui e di sussidi di disoccupazione, seguite dall'indice dei direttori acquisti di Chicago Giovedì 1 gennaio con tutti i mercati chiusi non vengono diffusi dati, mentre venerdì 2 gennaio sono in arrivo gli indici Pmi manifatturieri di Spagna, Italia, Francia, Germania, Eurozona, Regno Unito e Stati Uniti. In calendario anche le immatricolazioni di auto in Italia, a borsa chiusa, e in Spagna, a metà giornata.