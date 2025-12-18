Fibra ottica, Intred connette l’Università degli Studi di Milano-Bicocca

L’operatore di telecomunicazioni Intred si aggiudica la fornitura di connettività in fibra ottica per le due sedi dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca. Per tre anni la società fornirà la connessione di tipo punto-punto alla sede centrale di Milano e al distaccamento a Lecco. Tutti gli studenti e il personale potranno così usufruirne; l’obiettivo è agevolare la didattica e le attività amministrative.

Un’assegnazione che conferma il «know how» di Intrend nella fornitura della connettività per il settore dell’istruzione, come dimostrato dai Bandi Scuola 1 e 2, vinti dalla società nel 2021 e 2022, che hanno permesso di portare la fibra ottica a oltre 5.000 scuole lombarde.

Leggi anche La corsa al futuro parte dai data center: a Brescia in campo Intred

A Brescia

La fornitura segue anche l’aggiudicazione dei bandi di gara indetti dall’Università degli Studi di Brescia e dall’Università degli Studi di Bergamo per fornire loro la connettività.

Direttore generale

«Siamo molto orgogliosi di esserci aggiudicati anche la fornitura all’Università degli Studi di Milano-Bicocca – ha detto il direttore di Intred, Egon Zanagnolo – un polo di eccellenza per la ricerca e la didattica universitaria in Lombardia e in Italia. Dimostriamo, ancora una volta, di essere in grado di rispondere in maniera efficace e puntuale alle esigenze di connettività richieste dal mondo dell’istruzione e dalla Pubblica Amministrazione, grazie al nostro know-how e alla nostra capacità tecnica. Grazie ai Bandi precedentemente vinti per portare la connettività a scuole e atenei, abbiamo maturato una solida esperienza nella fornitura di connettività ai luoghi dell’istruzione lombardi, spazi fondamentali per il progresso e lo sviluppo del Paese».

Leggi anche Intred costruirà un data center in via Milano: progetto affidato a Dba

«Il mondo dell’istruzione – continua Zanagnolo – in particolare quella universitario, presenta nuove esigenze di digitalizzazione che, per essere soddisfatte, connessioni altamente performanti. L’Università degli Studi di Milano-Bicocca rappresenta uno dei poli di riferimento del capoluogo regionale, con ben otto dipartimenti riconosciuti come Dipartimenti di eccellenza dal MUR. Uno degli obiettivi strategici di Intred è contribuire attivamente a portare innovazione nel territorio in cui operiamo, offrendo un asset essenziale per lo sviluppo socioeconomico e culturale».