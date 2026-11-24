La transizione ambientale ha bisogno di investimenti, anche infrastrutturali, per rendersi sempre più indipendenti dalle fonti combustibili fossili e contemporaneamente rafforzare il ruolo dell’Italia in chiave di sicurezza energetica. Rientrano appieno in questa strategia gli impianti Bess (acronimo di Battery energy storage systems), sistemi di accumulo elettrochimico dell’elettricità che consentono di immagazzinare energia e di reimmetterla in rete in un momento successivo, in funzione delle esigenze di consumo e delle condizioni del mercato.
Come funzionano
Ma cosa sono e come funzionano i Bess, per i quali sono state presentate a Terna richieste di realizzazione in otto Comuni bresciani per una potenza complessiva di 2,37 GW (a Chiari è appena arrivata l’autorizzazione del Ministero dell'Ambiente per un impianto da 151,2 MW)? Innanzitutto bisogna chiarire come questi impianti non generino direttamente energia, svolgendo una funzione di stoccaggio e regolazione dei flussi. Durante la fase di carica assorbono elettricità dalla rete o da impianti di produzione, durante quella di scarica la restituiscono. Funzionano quindi più o meno come una classica batteria.
E la diffusione di questi sistemi, la cui vita utile è stimata in circa 15-20 anni, è strettamente legata alla crescente penetrazione delle fonti energetiche rinnovabili, in particolare fotovoltaico ed eolico, caratterizzate da una produzione non programmabile, che dipende perciò da condizioni naturali e ambientali che l’uomo non può controllare a piacimento. Gli accumuli permettono quindi di ridurre lo squilibrio temporale tra produzione e consumo, contribuendo alla stabilità e alla flessibilità della rete elettrica.
Come sono fatti
I Bess di grande taglia, come quelli previsti per il Bresciano, sono prevalentemente costituiti da batterie agli ioni di litio, con una crescente diffusione della tecnologia litio-ferro-fosfato, caratterizzata da una buona stabilità termica e un'elevata durata operativa. Presentano una struttura modulare, generalmente costituita da container metallici prefabbricati alti circa tre metri e lunghi sei, installati su basamenti in calcestruzzo per un ingombro di circa 15 metri quadrati per ciascun modulo (esclusi gli spazi necessari per distanze di sicurezza, viabilità e infrastrutture accessorie).
Il principale fattore che ne determina la localizzazione è rappresentato dalla possibilità di connessione alla rete elettrica, dalla quale gli impianti prelevano energia durante la fase di carica e alla quale la restituiscono durante quella di scarica. Per Chiari per esempio si tratta della stazione Terna tra via Di Mezzo e strada Vecchia per Pontoglio, per Brescia e Flero invece è quella di via Case Sparse
70 campi da calcio
Per comprendere la dimensione territoriale dei 2,37 GW di impianti Bess richiesti in provincia di Brescia si può prendere come riferimento il progetto da 151 MW che interessa una superficie di 3,2 ettari a Chiari (le altre richieste sono a Brescia, Capriano del Colle, Flero, Lonato, Nave, Torbole Casaglia e Travagliato). Proiettando proporzionalmente questo dato sull’intera potenza richiesta, si arriverebbe a un’estensione complessiva di 50,6 ettari, equivalenti a 70 campi da calcio. Si tratta tuttavia di una stima indicativa: l’occupazione di suolo dipende non soltanto dalla potenza installata, espressa in megawatt (MW), ma anche dalla capacità di accumulo (megawattora, MWh), dalla tecnologia delle batterie e dalla configurazione progettuale.
Secondo uno studio pubblicato da Terna nel gennaio 2025 gli impianti di grande taglia con batterie al litio-ferro-fosfato e una durata di scarica compresa tra quattro e otto ore presentano una densità energetica variabile tra 50 e 400 MWh per ettaro. Un impianto da 100 MW in grado di erogare energia alla potenza nominale per quattro ore consecutive potrebbe quindi richiedere una superficie compresa tra uno e otto ettari.
Sicurezza
Durante il normale esercizio gli impianti Bess non prevedono processi di combustione e non producono quindi emissioni dirette di anidride carbonica o degli inquinanti atmosferici tipici delle centrali termoelettriche. Le principali criticità territoriali riguardano invece l’occupazione di suolo, le emissioni acustiche dei sistemi di raffreddamento e dei trasformatori, la sicurezza antincendio e la gestione delle batterie a fine vita.
Sul fronte della sicurezza uno dei principali rischi associati alle batterie agli ioni di litio è il cosiddetto thermal runaway (fuga termica): questo fenomeno di surriscaldamento incontrollato può innescarsi in seguito a un guasto, a un cortocircuito o al danneggiamento di una cella, propagandosi alle batterie adiacenti e provocando incendi, emissioni di gas tossici e infiammabili e, in determinate condizioni, esplosioni. Le batterie al litio-ferro-fosfato presentano una maggiore stabilità termica rispetto ad altre chimiche del litio, senza tuttavia essere esenti da rischi.
E per affrontare potenziali rischi nel dicembre 2024 i Vigili del fuoco hanno emanato specifiche linee guida a livello nazionale per la progettazione, la realizzazione e l’esercizio dei Bess. Tra gli aspetti centrali figurano il monitoraggio delle condizioni operative delle batterie, i sistemi di rilevazione precoce delle anomalie, le distanze di sicurezza, le misure per limitare la propagazione degli incendi e l’accessibilità dei mezzi di soccorso.