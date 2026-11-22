Nata nel 2021 a Trenzano, in provincia di Brescia, Lumalux è oggi una realtà specializzata nella cosmetica a base di bava di lumaca biologica italiana. Un progetto che in pochi anni ha conquistato oltre 60.000 clienti, affermandosi nel settore della skincare grazie a una filosofia precisa: valorizzare una materia prima dalle interessanti proprietà cosmetiche attraverso formulazioni ricercate, ingredienti selezionati e una particolare attenzione alle esigenze della pelle.
Alla base del progetto c'è l'esperienza di Mirko Bossoni, che già dal 2016 aveva iniziato a studiare e approfondire le proprietà della bava di lumaca attraverso un precedente progetto imprenditoriale. Cinque anni di attività sul campo, durante i quali il confronto quotidiano con i consumatori ha permesso di individuare esigenze spesso trascurate dal mercato e di sviluppare una visione personale della cosmetica.
Nel 2021 questa esperienza si concretizza nella nascita di Lumalux, con il lancio del Kit Viso, composto da un siero e una crema alla bava di lumaca, ancora oggi il prodotto di punta dell'azienda. Una routine essenziale, pensata per offrire un trattamento completo senza ricorrere a numerosi cosmetici differenti.
La sfida iniziale, tuttavia, non era soltanto proporre formulazioni innovative, ma convincere le persone ad affidarsi a un marchio sconosciuto. «All'inizio la difficoltà maggiore è stata proprio conquistare la fiducia dei consumatori. Avevamo un progetto nel quale credevamo molto, ma dovevamo dimostrare concretamente il valore di ciò che proponevamo», racconta Bossoni. «Abbiamo preferito lasciare che fossero i prodotti e le esperienze delle persone a parlare per noi».
Una strategia che ha accompagnato la crescita dell'azienda, oggi presente sulle principali piattaforme di vendita online e forte di migliaia di recensioni pubblicate su Google, Amazon e Trustpilot.
Una delle caratteristiche distintive di Lumalux è la scelta di utilizzare la bava di lumaca come primo ingrediente di ogni formulazione. La materia prima impiegata è biologica, di origine italiana e ottenuta attraverso metodi cruelty-free, nel rispetto del benessere degli animali. Una scelta che riflette la volontà di mantenere un'identità precisa anche nell'ampliamento della gamma.
L'ultima novità si chiama Carezza, un trattamento detergente per il corpo unico al mondo nel suo genere, sviluppato per rispondere a una richiesta sempre più frequente da parte dei clienti: poter utilizzare una sorta di crema corpo direttamente durante la doccia.
La formulazione contiene il 45% di bava di lumaca biologica, associata a ceramidi e altri ingredienti selezionati. A differenza di un comune bagnoschiuma, Carezza è stato concepito per trasformare la detersione in un momento di trattamento cosmetico, lasciando la pelle morbida, vellutata e piacevole al tatto.
Il suo utilizzo è semplice: si applica sulla pelle bagnata, si massaggia delicatamente e si lascia agire per un minuto. Un piccolo cambiamento nelle abitudini quotidiane che permette di dedicare maggiore attenzione alla cura del corpo senza complicare la propria routine.
Il prodotto sta già riscuotendo un grande successo, confermando l'interesse verso soluzioni cosmetiche che uniscono praticità e formulazioni particolarmente ricche di ingredienti funzionali.
Il 2026 segna inoltre un altro importante traguardo per Mirko Bossoni: la pubblicazione del suo primo libro, 'Come mi sono innamorato della bava di lumaca', un'opera divulgativa nata dalle conoscenze maturate in oltre dieci anni di esperienza nel settore.
Dopo un breve capitolo introduttivo dedicato al percorso personale dell'autore, il volume accompagna il lettore alla scoperta della bava di lumaca, approfondendone la composizione, le proprietà cosmetiche, i metodi di estrazione e i criteri per riconoscere formulazioni di qualità. Ampio spazio viene riservato anche ai falsi miti, alle convinzioni più diffuse e all'importanza di distinguere le reali caratteristiche di un ingrediente dalle promesse del marketing.
Un libro pensato per offrire informazioni concrete e aiutare i consumatori a compiere scelte più consapevoli nel mondo della cosmetica.
Dalla prima formulazione per il viso fino a Carezza, Lumalux rappresenta una storia imprenditoriale nata e cresciuta nel territorio bresciano, con l'ambizione di continuare a sviluppare prodotti capaci di distinguersi nel panorama cosmetico italiano.
Per scoprire il mondo Lumalux, conoscere la filosofia del marchio ed esplorare tutti i suoi prodotti, è possibile visitare il sito ufficiale www.lumalux.it.