L’impianto Bess di Chiari, dimezzato in potenza, riceve il via libera ufficiale del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica. All’Ufficio protocollo del Comune di Chiari è arrivata la comunicazione ufficiale del Mase che contiene l’autorizzazione per la società Chiari srl, costituita ad hoc, per la «realizzazione di un impianto di accumulo elettrochimico dell’energia elettrica (Bess) e delle relative opere connesse alla rete di trasmissione nazionale ricadente nel Comune di Chiari».
I dettagli
Rispetto alle prime informazioni emerse in estate, la potenza complessiva risulta dimezzata, passando da una potenza ipotizzata di 320 Mw (pari a 0,32 Gw) alle attuali di potenza pari a 151,20 Mw (pari a 0,15 Gw) su un’area di circa 32mila metri quadrati adiacente all’attuale stazione elettrica Terna, in località, tra via Di Mezzo e strada Vecchia per Pontoglio.
La notizia è confermata dal sindaco di Chiari, Gabriele Zotti: «Come primo cittadino mi farò garante del rigoroso rispetto, da parte del proponente, di quanto disposto dal decreto del Mase, con particolare attenzione all’attuazione delle opere di mitigazione», in una zona oggi divisa tra i campi agricoli e la già esistente stazione Terna.
Il comitato ambientalista
Contro il maxi-impianto di accumulo e immagazzinamento dell’energia, a Chiari, è nato il Comitato «Per la tutela del territorio», che ha già depositato una prima tranche di firme – 300 – in opposizione al Bess. Per il Comitato, «il provvedimento presenta, a nostro parere, profili di illegittimità che sono attualmente oggetto di approfondimento tecnico e giuridico. Sono in corso le valutazioni sulle iniziative da intraprendere nelle sedi competenti».
Discussione
Nelle scorse settimane il Comitato depositato una prima tranche delle firme raccolte nella cittadina per chiedere a Giunta e Consiglio comunale di «farsi portavoce dell’istanza del territorio contro il maxi impianto, così impattante per la realtà cittadina, aprendo un dibattito pubblico e pubblicando gli atti integrali» delle comunicazioni «tra Comune e Chiari srl. L’opera comporterà un massiccio consumo idrico, con rischi irreversibili per la sicurezza ambientale, oltre al consumo importante di suolo agricolo».
La vicenda Bess è al centro anche della politica clarense, con il durissimo scontro già in corso tra maggioranza e l’opposizione di Chiari Virtuosa e Chiari Capitale sulla «paternità» del progetto; i prossimi Consigli comunali saranno sicuramente ad alto… voltaggio.