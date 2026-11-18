La scena più commentata degli ultimi giorni, qui ad Antalya, in Turchia, è stata quella di una persona che - alle spalle di una diretta televisiva - cade in una delle piscinette che si trovano tra un padiglione e l’altro della Cop31, uscendone bagnato fradicio ma con nonchalance, come se nulla fosse accaduto. È un buon parallelismo quanto che sta accadendo al nostro pianeta, che sta inesorabilmente scivolando verso una crisi climatica che ci ha appena fatto vivere l’estate più calda mai registrata. E ondate di calore che causano la grandine grande come pesche che solo poche settimane fa ha danneggiato campi della bassa bresciana e frantumato molti vetri delle automobili.
La Cop31 è la conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici in cui ogni anno ci si trova per capire come limitare le emissioni di gas serra per mantenere il pianeta ben al di sotto dei +2°C di aumento di temperatura media rispetto al periodo preindustriale. Uno dei grandi temi è la spinta verso l’elettrificazione dell’energia, puntando al 35% entro il 2035 a livello mondiale. Significa passare da case, industrie e trasporti alimentate da combustibili fossili a un’alimentazione elettrica, di base più efficiente. E soprattutto, che siamo in grado, tecnologicamente, di avere energia pulita e a zero emissioni tramite il solare fotovoltaico, l’energia eolica e a un sempre migliore accumulo di energia tramite batterie.
L’altro tema al centro dei tavoli è la finanza climatica: i Paesi in via di sviluppo chiedono a quelli più ricchi di contribuire non solo ai fondi per la transizione ecologica, ma anche di sostenere le spese per le perdite e i danni che già ora i Paesi più poveri subiscono in quantità maggiore. L’esempio eclatante è il Nepal, dove il collasso di un ghiacciaio a fine agosto ha provocato una flash-flood - alluvione lampo - e la morte di quasi 8.000 persone, considerando anche i dispersi.
Come ha ricordato a Cop31 l’idrologo e parlamentare nepalese Sagar Dhakal: «I disastri climatici non restano mai confinati a un solo paese. In Svizzera esiste un sistema di allerte per disastri di questo tipo, e quando il paesino di Blatten è stato travolto da un ghiacciaio era stato già evacuato. Con un sistema del genere avremmo potuto salvare migliaia di persone anche in Nepal. A questo servono i finanziamenti per la transizione».
Nonostante le sigle complesse e la diplomazia facciano sembrare questi negoziati lontani dalla nostra vita quotidiana, qui si prendono le scelte che cambieranno le nostre vite nei prossimi 30 anni: il prezzo delle nostre bollette grazie a una più rapida transizione verso le rinnovabili, la quantità di persone che si dovranno spostare per un clima invivibile, il numero di campi alluvionati o colpiti da grandine o il costo dell’energia per le acciaierie. E così dovremmo tenere alta la pressione su chi può decidere in queste occasioni il futuro e il presente delle nostre vite.