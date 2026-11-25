C’è chi si tiene stretto il primato, chi perde cappelli, chi li conquista e chi esce di scena. E c’è chi, sul fronte del vino, fa bottino pieno, conquistando il massimo punteggio e il «Premio Cantina». A scrivere un nuovo capitolo dell’enogastronomia bresciana è la «Guida d’Italia» dell’Espresso, presentata oggi, mercoledì 25 novembre, a Milano.
In un autunno avaro di certezze e prodigo di sorprese, il bilancio per la ristorazione di casa nostra è di tre conferme e una novità al vertice, quattro nuovi ingressi nelle posizioni sottostanti, quattro insegne che perdono il riconoscimento e due che scompaiono dalle pagine perché hanno chiuso i battenti. A tingersi d’oro è invece la Franciacorta, con la cantina Chiara Ziliani di Provaglio d’Iseo che, grazie al Franciacorta Docg Riserva Nature Ziliani C 2017, conquista 100 punti e cinque Sigilli (il nuovo riconoscimento riservato ai vini). Che valgono il «Premio Cantina».
Le novità sono il riflesso di una guida che si rinnova di anno in anno e che, al traguardo dei quarant’anni, racconta in 800 pagine 300 ristoranti e altrettante cantine. Sono 91 nel Paese i nuovi ingressi, 13 dei quali conquistano subito quattro o cinque Cappelli.
Ecco i big
Entrando nel merito della ristorazione, sono quattro le insegne bresciane a fregiarsi dei quattro Cappelli, su un massimo di cinque. A quota 18,5 punti troviamo un terzetto d’eccellenza. C’è Dina di Gussago, regno di Alberto Gipponi, al quale ancora sfugge la stella Michelin: la sua cucina propone «piatti rassicuranti e al contempo straordinariamente creativi - leggiamo -, riflesso di una mai sopita curiosità verso il patrimonio della nostra cucina nazionale».
C’è il Miramonti L’Altro di Concesio, con il maestro Philippe Léveillé alla guida della brigata stellata: il locale «appartiene a quella categoria di ristoranti che non hanno bisogno di inseguire ogni moda per restare attuali». E c’è il bistellato Villa Feltrinelli di Gargnano, con Stefano Baiocco. È proprio «nel parco della villa che Baiocco ha trovato il suo habitat creativo ideale, alimentando il tratto distintivo del suo stile – una straordinaria sensibilità per il mondo vegetale – con oltre 140 varietà tra erbe aromatiche, germogli e fiori eduli presenti nel giardino della struttura».
Mezzo punto in meno, ma altrettanti Cappelli, per il Senso Lake Garda di Limone, dove a firmare la cucina è lo chef stellato Alfio Ghezzi, «cuoco trentino che conosce il valore gastronomico dei prodotti d’acqua dolce». È questa la novità ai piani alti della classifica bresciana, da cui escono il Gambero di Calvisano, forte di una stella Michelin, e il Lido 84, che ha chiuso i battenti.
Chi due, chi tre
Sul gradino immediatamente inferiore, quello dei tre Cappelli, si affacciano a quota 17 punti due insegne che non figuravano nella scorsa edizione della guida: La Madia di Brione, insignita dei Tre Gamberi dal Gambero Rosso, una trattoria «slegata dalla necessità di stupire ma che, figlia di ricerca e curiosità, richiede al commensale la stessa apertura mentale», e la stellata La Speranzina di Sirmione con la sua «cucina contemporanea che trova il proprio punto di forza nella precisione esecutiva e nella capacità di coniugare ricerca e immediatezza».
A completare la pattuglia bresciana sono i quattro ristoranti premiati con due Cappelli: Mos Bistrot, al Porto Vecchio di Desenzano, nuovo ingresso con 16,5 punti, seguito dalla stellata Casa Leali di Puegnago, da Forme di Brescia con la chef Arianna Gatti e dal Colmetto di Rodengo Saiano (che prima non c’era), tutti a quota 16. Rispetto a un anno fa non troviamo, invece, l’Esplanade di Desenzano e il Sedicesimo Secolo di Orzinuovi, quest’ultimo perché ha chiuso. Non c’é neanche La Dispensa di San Felice, che nella precedente edizione vantava un Cappello.
Super riconoscimento per i vini
Sul fronte enologico sono ben 17 le cantine bresciane che trovano spazio (e apprezzamenti) nella guida. A centrare il massimo punteggio, 100 punti e cinque Sigilli (il nuovo riconoscimento riservato ai vini), è – dicevamo – la cantina Chiara Ziliani. Il suo Franciacorta DOCG Riserva Nature Ziliani C 2017 è «la novità di casa, millesimato dosage zéro di tensione ed intensità, frutto di blend quasi paritario fra Chardonnay e Pinot Nero, per 60 mesi sui lieviti. Lemongrass e pepe bianco – spiegano gli esperti -, a seguire tiglio e sfumature di biancospino e lime, la sorsata è tesa e sapida, con ricordo di ginger ed erbe medicali».
Infine una curiosità: ampliando lo sguardo all’Italia raddoppiano gli chef con il punteggio massimo di 20/20: ai confermati Bottura, Cannavacciuolo, Cedroni, Cracco, Romito e Sultano, si aggiungono Rosval, Uliassi, i Cerea, Heinz Beck, Oldani e Monco-Della Tommasina.