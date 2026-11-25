Guida «L’Espresso», per Brescia è valzer di Cappelli e un oro nei vini

Al top i ristoranti Dina, Miramonti L’Altro, Villa Feltrinelli e Senso Lake Garda. Alla «Chiara Ziliani» di Provaglio d’Iseo il massimo riconoscimento e il Premio cantina. Ecco chi c’è e chi no