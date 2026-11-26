«Oggi la provincia è quella che secondo me esprime meglio nuovi modelli di gastronomia italiana, proprio perché è più piccola e abbiamo bisogno di inventarci, di creare un modello che crei una destinazione». Dalle montagne dell’Abruzzo fino al cuore della Leonessa d'Italia. Chef Niko Romito, tre Stelle Michelin e punto di riferimento della cucina contemporanea, fa tappa a Brescia. Un legame sempre più stretto con il territorio, arrivato oggi a nuove sinergie locali.
Al centro della visita c'è infatti il dialogo con BiancoInsolito, la boutique del formaggio di via X Giornate che unisce tradizione casearia e design. Un incontro tra prodotti, materie prime e territori per scoprire identità differenti che si incontrano in una visione comune del gusto: ricerca, materia prima, bellezza e stile contemporaneo. Una selezione di prodotti Laboratorio Niko Romito e di formaggi Biancoinsolito.
Da dove nasce questa partnership bresciana?
Questo è un territorio che conosco per il racconto di tanti clienti che vengono a trovarmi a Castel di Sangro. Con Biancoinsolito ci siamo conosciuti per i valori comuni. Loro lavorano sul concetto di formaggio, io con prodotti da forno. Ma nei nostri locali si percepisce la stessa essenza e purezza, anche nell’architettura. Avere uno spazio che qui a Brescia racconta i miei prodotti è una grande opportunità.
Ha portato qui a Brescia il panettone Niko Romito. Cos’ha di particolare?
Sono partito dalla ricetta tradizionale italiana, ma poi ci ho messo dentro la mia filosofia. È un panettone lievitato che cerca di essere avere un rapporto giusto con la massa grassa, riducendo molto la quantità di burro. Mantiene un gusto tradizionale di arancio, mandorla e grani ma è più puro e sano: quando si mangia una fetta ne hai ancora voglia perché molto leggera.
Che momento storico sta vivendo la cucina italiana?
Sento spesso di crisi del settore, ma vedo che in tanti lavorano bene e fanno ricerca. Credo che nei momenti difficili emerga la professionalità.
Quali chef bresciani apprezza e segue con attenzione?
Penso ad Alberto Gipponi e al suo ristorante Dina e a Philippe Léveillé. Con cucine diametralmente opposte partecipano e contribuiscono a creare una gastronomia diversa.
A proposito di provincia, lo scorso marzo ha chiuso il Lido 84 di chef Camanini a Gardone Riviera.
Sì è detto tanto di questa chiusura. Aggiungo solo che in quel luogo Riccardo Camanini ha creato un punto di riferimento a livello mondiale. Mi auguro che torni in campo, per l’Italia è importantissimo avere Riccardo e la famiglia Camanini nel contributo alla crescita della cucina italiana.