Guida Michelin 2027, nessuna nuova stella a Brescia e provincia

Nessuna novità e, ad essere sinceri, non ci si aspettava nulla di più. La Guida Michelin Italia 2027, presentata oggi al teatro Comunale di Piacenza (è la 72esima edizione), è avara di soddisfazioni per i ristoranti di Brescia e provincia. Nessuna nuova stella infatti si è accesa nel cielo gastronomico nostrano. Mentre l’anno scorso un sorriso l’aveva strappato Alfio Ghezzi, che col suo «Senso Lake Garda» era entrato nel gotha della ristorazione con una stella, dal palco emiliano l’unica cosa da segnalare è una calma piatta in salsa bresciana. A livello nazionale i tre stelle scendono a 13, 40 le due stelle (tre novità) e 329 una stella (24 novità).
L’unica traccia del nostro territorio si è avuta con il Consorzio Franciacorta, rappresentato dal suo presidente Emanuele Rabotti, che ha patrocinato il premio Sommelier Award andato ad Andrea Bravaccini del «Ristorante del lago» di Bagno di Romagna (Fc): «Sono estremamente felice e onorato di consegnare questo premio, a nome del Consorzio e dei suoi e associati - ha detto Rabotti -. La tavola non è completa se non c’è vino, perché dà piacere e gioia, soprattutto quando è proposto da una persona che lo propone con sensibilità e cultura».
Due in meno
Due stelle confermate invece per «Villa Feltrinelli» a Gargnano, con il locale dello chef Stefano Baiocco che si conferma ancora ai vertici secondo la «Rossa» .
Una stella Michelin confermata anche per «Al Gambero» a Calvisano, «Capriccio» a Manerba, «Casa Leali» a Puegnago, «Due Colombe» a Borgonato di Corte Franca, «La Rucola 2.0» e «La Speranzina» a Sirmione, «La Tortuga» a Gargnano, «Leon d’Oro» a Pralboino, «Miramonti l’Altro» a Concesio, «Senso Lake Garda» a Limone e «Tancredi» a Sirmione.
A perdere il riconoscimento invece l’«Esplanade» a Desenzano e «Il Fagiano» a Gardone Riviera. Scendono così a 12 i ristoranti stellati nella nostra provincia.
Mindful Voices
E con il venir meno da quest’anno della stelle verde, ottenuta nella passata edizione della guida da «Il Colmetto» a Rodengo Saiano di chef Riccardo Scalvinoni, la «Rossa» ha creato ha la nuova piattaforma cross-media Mindful Voices «che racconta le storie di persone di ispirazione nel mondo della gastronomia, dell’ospitalità e del vino, le cui iniziative e pratiche contribuiscono a plasmare il futuro dei rispettivi settori». Proprio «Il Colmetto» risulta essere l’unico locale bresciano a comparire nell’elenco.
Nadia Santini
Ma prima dell’inizio della cerimonia il direttore internazionale della Guida Gwendal Poullennec ha voluto omaggiare Nadia Santini, morta il 2 novembre di quest’anno, per anni alla guida insieme al marito Antonio del ristorante «Dal Pescatore» di Canneto sull’Oglio nel Mantovano e prima chef donna italiana a conquistare le tre stelle Michelin: «Ci ha mostrato che l’ospitalità non è solo accogliere gli ospiti ma aprire il proprio cuore. La tua eredità continua a vivere in Antonio, nella tua famiglia, nel "Dal Pescatore". Grazie per il tuo esempio, la tua amicizia, la tua gentilezza».