Chiude il ristorante Lido 84: «Una magnifica avventura»

Dopo 12 anni chiude il ristorante Lido 84 a Gardone Riviera. Il ristorante aveva aperto il 21 marzo 2014 e negli anni lo chef Riccardo Camanini (una Stella Michelin) ha ottenuto diversi riconoscimenti. L’ultimo giorno di servizio del ristorante sarà il 22 marzo.

«Chiudiamo questa avventura con serenità e gioia verso il futuro, aprendoci a nuove idee che possano un giorno diventare semi di un nuovo progetto. Lasceremo questo luogo incantevole, che rimarrà per sempre nei nostri cuori, nella speranza che possa continuare ad essere un’icona per il Lago di Garda e per il Made in Italy nel mondo», si legge sui profili sociale del ristorante.

A giugno dello scorso anno il Lido 84 si è piazzato al 16 posto di 50 Best Restaurant 2025 e a ottobre la Guida Gambero Rosso ha assegnato le Tre Forchette al ristorante.

«Desideriamo ringraziare tutti coloro che si sono seduti ai nostri tavoli e che, nel corso degli anni, ci hanno stimolato ed aiutato a crescere. Siamo riconoscenti a tutti i collaboratori e fornitori che durante questo periodo hanno svolto un grande lavoro dietro le quinte Ma, soprattutto, ringraziamo quel centinaio di ragazzi dal cuore d’oro che si sono avvicendati nel corso di questi dodici anni, e che ci hanno seguito più da vicino, condividendo il nostro cammino... con la speranza di aver lasciato loro un significato valido per le loro vite e le loro passioni»