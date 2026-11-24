Quando si tratta della salute degli occhi, il tempismo è tutto. Ma a differenza degli adulti, i bambini raramente si accorgono di avere un problema visivo e difficilmente riescono a esprimerlo a parole.
«Un bambino, soprattutto se molto piccolo, spesso non sa di non vedere bene. Perché se ha sempre visto in quel modo, per lui quella è semplicemente la normalità», spiegano gli specialisti del centro oculistico STAR 9000 di Brescia, realtà d'eccellenza dotata di tecnologie all'avanguardia e percorsi dedicati all'età evolutiva.
Proprio perché i più piccoli tendono ad adattarsi alla propria condizione visiva, il ruolo dei genitori e della prevenzione diventa determinante per individuare e correggere tempestivamente eventuali problematiche.
I campanelli d'allarme: quando prestare attenzione
Nella vita quotidiana ci sono piccoli gesti e abitudini che possono fungere da veri e propri indizi sulla qualità della vista di un bambino. «Siamo noi adulti a dover imparare a riconoscere alcuni segnali – sottolineano dal centro STAR 9000 –. Strizzare gli occhi, avvicinarsi molto, stropicciarsi gli occhi o lamentare mal di testa dopo un’intensa giornata visiva possono essere segnali da non ignorare».
Aspettare che il disagio risulti evidente, tuttavia, rischia di ritardare l'intervento: «Quando questi segnali diventano palesi, il problema visivo può essere presente già da tempo. Ecco perché la prevenzione è così importante».
Le tappe fondamentali della prevenzione
Ma qual è il momento giusto per programmare un controllo? Secondo gli esperti, il calendario della prevenzione oculistica inizia molto presto:
- La prima valutazione oculistica può essere effettuata già alla nascita, per verificare che le strutture oculari si siano formate correttamente.
- Anche in assenza di segnali sospetti precedenti, una prima visita oculistica pediatrica è consigliabile intorno ai 3 anni. A questa età gli specialisti possono valutare in modo più oggettivo l’acuità visiva, utilizzando alcuni test pensati proprio per i bambini.
- L’evoluzione visiva del bambino andrebbe monitorata nel tempo con visite di controllo annuali.
La visita pediatrica integrata: due specialisti in un'unica seduta
Per offrire una diagnosi completa e ridurre al minimo lo stress per i piccoli pazienti, STAR 9000 ha sviluppato un percorso mirato che unisce diverse competenze. La visita integrata prevede l'intervento di due specialisti, ortottista e oculista, per eseguire in una stessa seduta sia la valutazione ortottica che una visita oculistica completa.
Il percorso è studiato nei minimi dettagli per mettere il bambino a proprio agio fin dal primo istante:
- L'accoglienza e l'osservazione: la valutazione inizia ancora prima dei test, gli specialisti osservano come il bambino si muove, come utilizza lo spazio e come interagisce con l’ambiente e le persone.
- La valutazione ortottica: mentre l’oculista raccoglie l’anamnesi con il genitore, per evitare che il bambino si annoi, si procede con la valutazione ortottica, in cui vengono valutate la motilità oculare, l’eventuale presenza di strabismo, la convergenza, la visione binoculare e molti altri parametri della funzione visiva.
- La visita oculistica: il medico oculista verifica l’eventuale presenza di difetti visivi e l’integrità delle strutture anatomiche degli occhi. Durante la visita può essere necessario instillare un collirio per dilatare la pupilla e ottenere una misurazione precisa del difetto visivo e una corretta valutazione del fondo oculare.
Un investimento per il futuro
Scegliere un approccio multidisciplinare significa non trascurare alcun aspetto dello sviluppo visivo.
«Oculistica e ortottica sono due specialità diverse ma complementari – concludono gli specialisti di STAR 9000 –. Abbiamo scelto di proporre la visita pediatrica integrata per avere una visione completa della salute e della funzione visiva del bambino in un’unica seduta. Ci prendiamo cura della sua vista oggi per proteggere il suo domani».
Il centro oculistico STAR 9000
La clinica oculistica STAR 9000 si trova a Brescia, in Via Corfù 71. Dotata di strumentazioni diagnostiche di ultima generazione e di un'équipe altamente specializzata, offre percorsi di prevenzione, diagnosi e cura pensati per tutte le età, inclusi ambienti e protocolli dedicati ai pazienti pediatrici.
Per prenotare una visita o richiedere maggiori informazioni, il numero del centro oculistico è 0302420180. Per ulteriori approfondimenti, è possibile visitare il sito web www.star9000.it.