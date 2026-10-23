Chef Gallizioli: «Nessuno voleva il pesce siluro, io l’ho messo in menù»

Dopo la laurea in Lettere e le esperienze in ristoranti stellati, ha fatto rinascere l’Osteria ai Nidrì a Iseo e vi ha portato la sua cucina senza sprechi. È il protagonista della nuova «Colazione con lo chef»