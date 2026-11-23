Come organizzare i propri impegni senza lasciarsi travolgere dalla quotidianità? E come trovare il tempo per riflettere sui progetti, gestire i risparmi e comprendere i cambiamenti che ci circondano?
A queste esigenze risponde «Agenda del Sole 24 Ore», disponibile in formato cartaceo in edicola con il Giornale di Brescia da venerdì 27 novembre a 12,90 euro, oltre al prezzo del quotidiano. Un’agenda che si rinnova anche quest’anno per offrire uno spazio dedicato all’organizzazione personale e alla riflessione.
Il contenuto
Raccogliere i pensieri, mettere a fuoco i progetti e stabilire le priorità: l’Agenda del Sole 24 Ore nasce per aiutare a gestire gli impegni quotidiani, pianificare i risparmi e dedicare attenzione a ciò che conta davvero. Tra le sezioni presenti anche il Kakebo, dedicato alla gestione delle entrate e delle uscite.
Accanto alla pianificazione, trovano spazio le «parole in corso», spunti di riflessione pensati per stimolare la curiosità, generare nuove domande e osservare con lucidità e spirito critico un mondo in continuo cambiamento.
L’agenda riflette così l’approccio del Sole 24 Ore, il quotidiano fondato nel 1865, che oggi racconta l’attualità attraverso carta, digitale, radio, video, podcast ed eventi. L’obiettivo è offrire prospettive diverse per orientarsi nelle scelte di ogni giorno, ricordando che farsi le domande giuste può essere più importante che avere tutte le risposte.