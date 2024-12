Speleologa intrappolata, continuano le operazioni di soccorso

I soccorritori nell'abisso per liberare Ottavia Piana

I soccorritori con la barella hanno terminato il percorso nel ramo secondario della grotta - non esplorato e ora si trovano nella parte conosciuta della grotta. Da qui occorrono circa due ore per giungere al ramo principale, altri 30 minuti per l'uscita. Queste sono però le tempistiche di uscita in condizioni normali. Nelle attuali condizioni invece, con la speleologa in barella, la percorrenza è stimata in circa 36/48 ore.

Il movimento è infatti scandito da un'ora e mezza di trasporto e un'ora di pausa, per fornire assistenza sanitaria all'infortunata. Attualmente le condizioni di Ottavia Piana sono stabili.