Rischio idrogeologico, le emergenze sul territorio

Ubaldo Vallini, Alessandra Portesani, Giuliana Mossoni, Simone Bottura

Da Vobarno a Quinzano passando per il Garda e la Valcamonica, le maggiori criticità nel Bresciano

5 ' di lettura

Maltempo in Valcamonica - © www.giornaledibrescia.it

In provincia di Brescia molti territori vivono quotidiane situazioni di disagio legate al rischio idrogeologico. Sono dunque molti corsi d’acqua attenzionati, così come i versanti montani. Vobarno «Dissesto idrogeologico? Anche quando riusciamo a reperire le risorse necessarie per intervenire, troppo stesso sono i lacci ed i laccioli della burocrazia a mettersi di traverso». Così Paolo Pavoni, sindaco di Vobarno, uno dei centri valsabbini più in difficoltà nel garantire la sicurezza dei versanti