Speleologa intrappolata: «La grotta è inesplorata, ci vorranno giorni»

A parlare è il medico bresciano Corrado Camerini, che sta coordinando i soccorsi per salvare la bresciana Ottavia Piana, bloccata da sabato sera nella grotta Bueno Fonteno

Un tratto della grotta Bueno Fonteno - Foto di repertorio Cnsas

Corrado Camerini, medico nefrologo del Civile in pensione, è il coordinatore del Soccorso Alpino Speleologico lombardo e da due giorni è a Fonteno, paese in provincia di Bergamo tra il lago d’Iseo e il lago di Endine, per coordinare le operazioni di recupero di Ottavia Piana, la speleologa di Adro, che nell’estate dell’anno scorso era rimasta intrappolata sempre nella stessa zona. Speleologa bloccata, vestiti di ricambio e esplosivi per salvarla Come sta la giovane donna? Nonostante le lesioni r