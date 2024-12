Il compagno di squadra di Ottavia Piana: «Non è stata imprudente»

Giorgio Pannuzzo sabato era in grotta con la speleologa: «Un crollo improvviso, poi abbiamo cercato di portare avanti il lavoro»

Nessuno resta indietro. E nessuno resta solo, men che meno un ferito. Giorgio Pannuzzo, del Soccorso Alpino Speleologico lombardo, sabato pomeriggio era nell’Abisso Bueno Fonteno quando si è verificato l’incidente che ha bloccato Ottavia Piana. «Eravamo in dieci e stavamo mappando una zona di grotte inesplorate. Eravamo divisi in sottosquadre, io ero in un ramo e Ottavia in un altro. Ad un certo punto uno dei suoi compagni è venuto ad avvisarci che c’era stato un crollo, che Ottavia era bloccata