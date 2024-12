Speleologa intrappolata, il liveblog sulle operazioni di soccorso

Tecnici fuori dall'Abisso Bueno Fonteno - © www.giornaledibrescia.it

Le complesse operazioni di soccorso richiedono la presenza di tecnici specializzati in vari ambiti. Medici, infermieri, speleologici che studiano il percorso e le criticità dell'abisso, persino delle figure chiamate «disostruttori». Queste persone sono preparate in modo specifico nell'impiego controllato di esplosivi in scenari di emergenza, per allargare il passaggio necessario a far transitare la barella con sopra Piana.