Società e spese pubbliche: il dibattito politico in Consiglio comunale

Saranno i conti pubblici il fulcro del dibattito politico-amministrativo di Brescia che, oggi, vedrà faccia a faccia centrodestra e centrosinistra nell’aula di Palazzo Broletto, «casa» dell’assemblea cittadina fino alla fine dell’anno, quando i restauri dell’aula «titolare» (quella di Palazzo Loggia) dovrebbero essere conclusi. Il presidente del Consiglio comunale di Brescia, Roberto Rossini, ha infatti convocato la rappresentanza politica del capoluogo alle 13.30, quando a dettare il La al confronto sarà, come di consueto, la prima ora dedicata alle interrogazioni e alle interpellanze presentate dai consiglieri.
Il dibattito si può seguire in diretta streaming.
Le interrogazioni
A rompere il ghiaccio del «question time» cittadino rivolto a sindaca e assessori sarà questa volta il centrosinistra: Azione (primo firmatario del testo è Luca Pomarici) chiederà un aggiornamento sul quadro della sicurezza sui mezzi di Brescia Trasporti e sulle iniziative messe in campo a tutela degli operatori e dei passeggeri.
La parola passerà poi al centrodestra, deciso a ripuntare i fari sul bilancio e, in particolare, sulle prescrizioni contenute nella delibera della Corte dei conti e, quindi, sui rendiconti finanziari del Comune di Brescia. Brescia Civica, per voce del capogruppo Massimiliano Battagliola, aprirà invece il dossier relativo a «costi e gestione delle spese di comunicazione istituzionale, promozione e brand Brescia la tua città europea».
Infine, se la campanella che scandisce lo scadere del tempo non suonerà, potrebbe esserci spazio per l’interpellanza vergata Fratelli d’Italia (primo firmatario Giovanni Posio) in merito all’aumento delle tariffe di sosta sulle strisce blu «deliberato dalla Giunta, impatto sui residenti e sui veicoli elettrici e intendimenti dell’Amministrazione circa l’adozione di correttivi e tutele per i residenti».
Il dibattito
Quattro, in tutto, le delibere all’ordine del giorno, di cui due inerenti al riconoscimento di debiti fuori bilancio legati a cause. C’è poi la ratifica dell'acquisizione – a titolo gratuito – dell’ex stazione di rifornimento Agip di viale Venezia, costruzione che si trova su suolo di proprietà comunale.
Il provvedimento clou sarà presentato in tandem dagli assessori al Bilancio, Marco Garza, e dal vicesindaco Federico Manzoni, che detiene anche la delega alle società controllate e partecipate di Palazzo Loggia. Al centro c’è infatti l’approvazione del bilancio consolidato di esercizio 2025 del gruppo amministrazione Comune di Brescia.