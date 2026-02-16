Ora con un nuovo portale digitale, Brescia si svela al mondo

È online Brescialatuacittaeuropea.com, il nuovo portale dedicato alla promozione turistica, culturale e commerciale della città, in linea con il brand «Brescia la tua città europea». Si tratta di un progetto strategico del Comune, realizzato da Brescia Mobilità come soggetto attuatore nell’ambito dell’iniziativa «Duc Brescia: tra commercio e cultura», che ne ha sostenuto il finanziamento.

Pensato come un sistema digitale urbano, il sito si propone di raccontare ciò che Brescia è, ciò che offre e ciò che accade sul territorio, valorizzandone l’identità e rafforzandone la visibilità sia a livello nazionale sia internazionale. Uno strumento rivolto ai visitatori, ma anche ai cittadini, con l’obiettivo di contribuire a una città sempre più accogliente, dinamica e inclusiva.

La funzionalità

Il portale riunisce in un unico spazio informazioni pratiche, calendario delle iniziative, attività ed esperienze, offrendo una panoramica organica del patrimonio artistico, culturale, naturalistico, commerciale e artigianale. Attraverso un’interfaccia moderna e accessibile, progettata per essere utilizzata anche da smartphone, consente di consultare contenuti attualmente in italiano e inglese, con l’integrazione progressiva di altre lingue. In evidenza le sezioni dedicate a luoghi di interesse, shopping e artigianato, ristorazione, ospitalità, sport, natura e tempo libero, oltre alle informazioni utili per pianificare la permanenza in città. L’intento è offrire un racconto coerente e facilmente fruibile, capace di restituire la complessità e la vitalità del tessuto urbano.

I prossimi step

Il sito nasce come progetto in evoluzione e aperto al contributo della comunità. In diverse sezioni sono presenti inviti a partecipare all’implementazione dei contenuti. Il lavoro di costruzione ha coinvolto stakeholder cittadini per rappresentare in modo completo la ricchezza culturale e commerciale, ma l’offerta, in continua crescita, richiederà un aggiornamento costante.

Tra i prossimi sviluppi è prevista una sezione dedicata alla mobilità ciclabile, per valorizzare percorsi, servizi e infrastrutture legati alla mobilità sostenibile. Sarà inoltre attivata un’area riservata al Convention bureau, con l’obiettivo di rafforzare il posizionamento di Brescia nel turismo congressuale e degli eventi. L’iniziativa rientra nella convenzione tra la Camera di commercio e il Comune, in attuazione del Patto per la governance turistica provinciale e in relazione al progetto «Brescia Convention bureau» per il biennio 2026-2027.

Il racconto digitale prosegue anche sui canali social ufficiali, dedicati alla promozione di attività, luoghi ed esperienze.