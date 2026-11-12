Pista d’atletica, bastano pochi millimetri per «inceppare» l’omologazione

Una pista da 16,6 milioni di euro può inciampare in un avvallamento di pochi millimetri. Succede a Sanpolino, dove il nuovo palazzetto indoor dell’atletica, presentato ad aprile, è ancora in attesa di superare l’esame decisivo: l’omologazione federale. Va detto subito: non sono sbagliate le misure. Il tecnico incaricato dalla Fidal ha rilevato possibili irregolarità sulla superficie di una delle due curve. Quanto basta a lasciare in sospeso, per ora, il via libera alle gare sull’anello.
Il Cluster 1, tra il Gabre Gabric e l’Azeglio Vicini, ha una pista da 200 metri a sei corsie, un rettilineo da 60 e tribune per 1.100 spettatori. I lavori, partiti nel giugno 2024, sono stati dichiarati conclusi il 22 aprile. Ma fine del cantiere, collaudo tecnico-amministrativo e omologazione sportiva sono tre traguardi diversi. Il primo è stato raggiunto; il secondo è previsto entro la fine di novembre e consentirebbe di prendere in carico l’edificio. Per il terzo, invece, non c’è ancora una scadenza fissata. L’omologazione potrebbe arrivare entro fine mese, in parallelo al collaudo, ma tutto dipende dalla soluzione di un grattacapo tecnico tutt’altro che secondario.
Più sottile di una moneta
Cosa è successo? Durante il sopralluogo, il tecnico federale ha riscontrato piccoli avvallamenti nel rivestimento sintetico di una curva. Per capire l’entità del difetto, tra la superficie e la livella utilizzata per rilevarlo non passerebbe una moneta. Lunghezze, quote e profilo parabolico risultano corretti: a non convincere è invece la regolarità del manto. Il rilievo, però, è ancora informale. Non c’è un diniego definitivo, né una prescrizione sui rimedi.
Come mai? Il punto è che Sanpolino non è un impianto qualsiasi. In Italia il riferimento per l’atletica indoor è Ancona, inaugurato nel 2005, dove le curve vengono sollevate e inclinate in base alle esigenze grazie a una sottostruttura portante in legno. A Brescia, invece, sono fisse, costruite su una base in calcestruzzo: una soluzione inedita nel Paese e rara anche in Europa. Per questa particolare configurazione non risulta un parametro univoco che stabilisca quale irregolarità della superficie sia tollerabile. Ed è qui che la faccenda si complica.
L’impresa, attraverso Brescia Infrastrutture, si è affidata alla consulenza di World Athletics, organismo internazionale dell’atletica, mentre l’omologazione finale spetta alla Fidal. Ora si attende un riscontro scritto: se World Athletics confermasse la conformità della curva, diventerebbe difficile imporne il rifacimento all’impresa. E resterebbe da risolvere il contrasto con la valutazione dell’omologatore federale.
Se invece fosse necessario correggere il difetto, bisognerebbe capire dove intervenire: sul solo rivestimento (e quindi si tratterebbe di lavori che oscillano tra i 30 e i 50mila euro) oppure, nell’ipotesi più impegnativa, sulla base sottostante. Ma senza criteri tecnici condivisi, neppure rifare la curva garantirebbe di ottenere l’omologazione. Tempi e responsabilità restano dunque da definire.
Il rischio, se il confronto tecnico dovesse protrarsi, è che il nuovo impianto perda almeno una parte della stagione agonistica indoor. Non è però un ritardo già acquisito: anche senza l’omologazione dell’anello, il palazzetto potrebbe essere utilizzato per allenamenti e attività compatibili.
Il capitolo gestione
Intanto c’è un’altra partita aperta: quella della gestione. La gara per affidare l’impianto è andata deserta prima che emergesse la criticità della curva: i due episodi non sono dunque collegati. Il nodo riguardava la sostenibilità degli investimenti richiesti al gestore. Dopo i contatti con la Fidal nazionale, la Loggia sta lavorando a un patto di collaborazione che potrebbe comprendere anche il vicino impianto outdoor. L’iter – che sarà discusso, in prima battuta e a breve, in Giunta – procederà in parallelo alle verifiche sportive, così da non aggiungere tempi amministrativi all’attesa dell’omologazione.
Mentre si cerca di dirimere la partita omologazione, avanza anche il progetto di «brandizzazione»: grandi scritte e segni grafici dell’identità cittadina, dalla copertura laterale all’ingresso, con richiami all’interno di «Brescia la tua città europea». L’immagine, insomma, avrà il suo spazio (e i suoi costi) e le scritte renderanno il palazzetto riconoscibile anche da lontano. Per farne un punto di riferimento dell’atletica, però, servirà qualcosa che non si vede dalla metropolitana: il timbro della Fidal.