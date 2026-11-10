Sicurezza stradale, da inizio anno nel Bresciano 63 morti in 59 incidenti

Le immagini rischiano di essere ignorate, skippate con il movimento veloce del dito sullo schermo del telefono, senza lasciare traccia del messaggio. E dunque come parlare di sicurezza stradale a un ragazzo poco più che adolescente? È la domanda che si sono posti i professionisti che hanno realizzato la campagna di sensibilizzazione promossa dalla Provincia di Brescia. E la risposta è stata presentata questa mattina, martedì 10 novembre, in Broletto, a pochi giorni dalla Gionata mondiale del Ricordo delle vittime della strada, che quest’anno si celebra il 15 novembre. Una canzone con sonorità trap, il linguaggio dei giovani e i volti degli sportivi bresciani, ma anche una corsa capace di coinvolgere ragazzi e famiglie.
Si intitola «Passa le chiavi come passi la palla» la campagna promossa insieme all’associazione Condividere la Strada della Vita, con l'obiettivo di sensibilizzare sui rischi della guida dopo aver consumato alcol o sostanze stupefacenti. Anche se le orecchie, per quanto riguarda l’alcol, andrebbero tirate a quelli più grandi», le parole di Roberto Merli, presidente del sodalizio e una delle anime di questo importante progetto. Una campagna che serve più che mai, visto che la Provincia di Brescia continua ad essere maglia nera a livello regionale e nazionale, con 63 morti in 59 incidenti da inizio anno. Solo settimana scorsa sono decedute 5 persone in 24 ore.
Il progetto
L'idea, sviluppata dall'agenzia creativa Area Élite di Pisogne con il supporto degli psicologi e degli educatori del Consorzio Gli Acrobati, è quella di superare i tradizionali messaggi di ammonimento. Niente prediche o semplici inviti a non bere prima di guidare: per raggiungere i ragazzi si è scelto un linguaggio vicino al loro mondo, partendo dalla musica. È nata così una canzone dal testo giovanile, accompagnata da sonorità che richiamano la trap, un videoclip e una serie di interviste.
Protagonisti alcuni sportivi del territorio: atleti del Brescia, del Volley Millenium Brescia, di Brixia Basket e Bengals Brescia, insieme al campione paralimpico di nuoto Federico Bicelli e alla pilota Chantal Pavoni. Non testimonial chiamati a fare la morale, ma giovani che raccontano il proprio rapporto con il divertimento e le scelte da compiere.
Alcuni di loro erano presenti tra i banchi della Sala consiliare della Provincia per la presentazione della campagna insieme al presidente del Broletto, Emanuele Moraschini, a Paolo Fontana, consigliere provinciale delegato alle Strade, a Daniele Mannatrizio, consigliere provinciale delegato alla Sicurezza, a Pierpaola Archini, dirigente del Settore Strade della Provincia, a Dario Saleri, comandante della Polizia Provinciale, ad Anna Chiti Batelli, viceprefetto di Brescia, e a Mario Visentini, vicepresidente di CorrixBrescia.
E il mondo dello sport è legato purtroppo anche a delle tragedie. I rappresentanti dell’Union Brescia – presente anche il club manager Edoardo Piovani – hanno ricordato Vittorio Mero, morto il 23 gennaio 2022 in un incidente stradale, mentre quelli della pallavolo hanno ricordato la tragedia del pallavolista indiano Jimmy George morto nel 1987. A lui è dedicato il palazzetto di Montichiari dove gioca la squadra.
Il significato
Il messaggio prende spunto proprio dallo sport. «Passare la palla a un compagno è un gesto di squadra e di fiducia e non una rinuncia, una sconfitta – ha spiegato la founder di Area élite, Federica Bonetti –. Così come affidare le chiavi dell'auto a un amico quando non si è nelle condizioni di guidare. Prima di una serata si può decidere chi sarà al volante e, se qualcuno non è in grado di guidare, intervenire per proteggerlo. Perché impedire a un amico di mettersi al volante dopo aver bevuto o assunto sostanze non significa limitare la sua libertà, ma prendersi cura di lui e degli altri».
Insomma, vincere insieme e tornare a casa. Una campagna non basata sulla paura, bensì sulla responsabilità, «sulla possibilità concreta di agire diversamente», ha spiegato Sara Rossi, educatrice degli Acrobati, che ha parlato anche dell’importanza di puntare sul gruppo. Proprio come una squadra. Perché come ha spiegato Merli, «è giusto cambiare la prospettiva e chiamare queste tragedie con il loro nome: non sono incidenti, ma scelte. Il 95% di queste morti è frutto di una scelta: quella di usare il telefono, di bere e di fare uso di droga prima di mettersi al volante o di andare veloci».
I numeri degli incidenti mortali
Un tema particolarmente urgente alla luce dei numeri degli incidenti mortali. In provincia di Brescia si contano 63 vittime in 59 incidenti stradali mortali nel 2026, un bilancio che conferma la gravità del fenomeno sul territorio.
Certo, siamo distanti dai circa 200 morti in un solo anno come accadeva alla fine degli anni Novanta e nei primi anni del nuovo millennio, ma rispetto al 2024 (57 vittime) i numeri sono in aumento. L’anno scorso i morti, al 31 dicembre, sono stati 67.
La corsa per la sicurezza
Tra le novità di quest’anno c'è anche la Road Safety Run, organizzata con CorrixBrescia. Una corsa-camminata non competitiva nel centro storico, in programma giovedì 19 novembre, con ritrovo alle 18.30 in piazza Vittoria e partenza alle 19.30. La partecipazione è aperta a tutti: anche chi non è iscritto a CorrixBrescia potrà unirsi alla serata con un contributo di 5 euro, che sarà devoluto all'associazione per finanziare le attività di educazione stradale nelle scuole.
I social e le piattaforme
La campagna sarà diffusa attraverso social network, Spotify, un sito dedicato raggiungibile tramite QR code, biblioteche, scuole e impianti sportivi. Nei palazzetti e negli stadi delle società coinvolte saranno proiettati i video sui ledwall durante le partite.
Le istituzioni
«Anche quest'anno la campagna si pone come fondamentale momento di supporto alla prevenzione degli incidenti stradali. E, in questo caso, più che mai – ha aggiunto Moraschini – la diffusione della cultura del rispetto di sé e degli altri utenti della strada, attraverso il rispetto del Codice della Strada, diventa una forma di prevenzione imprescindibile. La Provincia di Brescia da anni promuove iniziative per contenere quella che per il nostro territorio è una vera piaga».
Il consigliere Fontana ha parlato dell’importanza degli interventi sulle strade, per garantire la sicurezza degli utenti. Mannatrizio, invece, ha ringraziato i rappresentanti delle Forze dell’ordine presenti in sala (Carabinieri, Polizia stradale e Guardia di finanza) per il lavoro svolto. Mentre il comandante della Polizia provinciale ha sottolineato quanto fatto soprattutto quest’estate su due delle strade più pericolose: quella di Polaveno e le Coste di Sant’Eusebio.