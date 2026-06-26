Giornale di Brescia
Abbonati
﻿Cronaca
﻿CronacaValsabbia

Coste di Sant’Eusebio, divieto di sosta e fermata per tutto luglio

L’ordinanza è stata presentata in Broletto: la Provincia di Brescia vuole contrastare in ogni modo la spettacolarizzazione delle corse in moto sulla Sp237, teatro di numerosi incidenti
Simone Bracchi

Simone Bracchi

Giornalista

Un motociclista sulle Coste di Sant'Eusebio - © www.giornaledibrescia.it
Un motociclista sulle Coste di Sant'Eusebio - © www.giornaledibrescia.it

Pugno di ferro contro la spettacolarizzazione delle corse in moto sulle Coste di Sant'Eusebio, «dove ormai gli incidenti, anche dalle gravi conseguenze, fanno registrare una frequenza divenuta inaccettabile»: è questa la posizione della Provincia di Brescia, che ha indetto oggi una conferenza stampa durante la quale presenta l’ordinanza che sarà in vigore dall’1 al 31 luglio: il divieto di fermata e di sosta su tutto il tratto di Sp237 compreso tra Caino, Vallio Terme, Odolo e Agnosine.

La presentazione dell'ordinanza in Broletto - © www.giornaledibrescia.it
La presentazione dell'ordinanza in Broletto - © www.giornaledibrescia.it

Un provvedimento preso in accordo con la Prefettura, seguendo le indicazioni del Comitato per la Sicurezza. Successivamente, in agosto, si valuteranno i risultati e si deciderà come procedere. Se il provvedimento non dovesse dare risultati positivi, si potrebbero usare misure ancora più drastiche come la chiusura del tratto alle moto in alcune fasce orarie e in alcuni giorni della settimana. Ma la speranza è di non dover arrivare a tanto.

«La provincia – spiega il presidente della Provincia Emanuele Moraschini – lavora da tempo per aumentare la sicurezza della viabilità in tutto il territorio. Lo fa pur dovendo fare i conti con le ristrettezze economiche dovuto alla riforma Delrio. Con interventi strutturali controlli sulla strada e campagne di sensibilizzazione. Ma sulle coste a questo punto era inevitabile l'assunzione di provvedimenti per eliminare comportamenti a dir poco rischiosi».

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
Coste di Sant'Eusebio
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Le notizie della sera

Il riassunto della giornata, con le principali notizie e gli approfondimenti della redazione.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

Le notizie della sera

Il riassunto della giornata, con le principali notizie e gli approfondimenti della redazione.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...