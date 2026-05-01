Franciacorta, tra vigne d'oro e turismo da record
L'economia della Franciacorta è un'eccellenza del made in Italy: il valore dei vigneti raggiunge i 230.000 euro per ettaro, posizionandosi tra i più alti in Italia. Fondamentale è il peso del turismo, con oltre 150.000 presenze annue
Il valore dei vigneti è in crescita costante nel tempo
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