Un’esplosione di bollicine frutto di secoli di esperienza

Cosa rende così speciali e apprezzati i vini spumanti Franciacorta? In tanti se lo sono chiesti, in questi anni di boom del prodotto nel mondo. E la risposta è univoca: il suo stesso territorio. A renderlo così speciale è infatti un mix di doti naturali unito a un saper fare che si tramanda da secoli. Parliamo di un luogo dove la cultura enologica risale all’epoca longobarda (VIII secolo d.C.).

E non è un caso che gli antichi abbiano scelto queste colline per produrre i loro vini. Il suolo morenico, il microclima reso mite dalla vicinanza del lago d’Iseo e le brezze fresche della Val Camonica creano condizioni uniche per la coltivazione della vite.

Le origini

Addirittura le prime tracce di vigneti risalgono all’epoca preistorica e la coltivazione della vite crebbe dal periodo dei Romani fino al pieno Medioevo, anche grazie alla dedizione delle congregazioni monastiche presenti sul territorio. Alcune antiche carte risalenti alla potente abbazia femminile di Santa Giulia da Brescia fanno risalire al lontano VIII secolo d.C. le prime testimonianze di eccellenza nella produzione di vini in Franciacorta.

Ci troviamo in un periodo cruciale dell’Alto Medioevo, caratterizzato dall’ascesa dei Franchi, l’incoronazione di Carlo Magno (anno 800), la nascita dello Stato della Chiesa con la donazione di Sutri (728), e l’espansione islamica bloccata a Poitiers (732). Ed è in questo periodo che nella potente abbazia femminile di Santa Giulia da Brescia viene prodotto il miglior vino della comunità dei benedettini. D’altronde pochi luoghi in Europa hanno una così ricca collezione di testimonianze in cui il vino ha accompagnato l’uomo attraverso i secoli. Ma persino le bollicine che hanno fatto conoscere la Franciacorta in tutto il mondo hanno origini antiche. È infatti certo che già nel XIII secolo si producessero dei pregiati vini bianchi effervescenti destinati a un pubblico esigente. È da questo intreccio tra storia e natura che nasce il successo di un prodotto entrato di diritto nel gotha delle eccellenze enologiche globali.