Se Brescia ricevesse dal Fondo di solidarietà comunale la stessa cifra per abitante di Bergamo, avrebbe a disposizione oltre sei milioni di euro in più all’anno. Se ne ricevesse quanto Parma, oltre 14 milioni. Con la dotazione di Ferrara, addirittura 27 milioni e mezzo. Non sono soldi che la Loggia possa rivendicare di diritto, ma rendono bene l’idea del divario che ha spinto la sindaca Laura Castelletti a riaprire la partita con il Governo in occasione della presentazione del bilancio 2027-2029.
Nato nel 2013, il Fondo di solidarietà comunale è uno dei principali strumenti attraverso cui vengono distribuite risorse ai municipi italiani per finanziare i servizi. È alimentato dallo Stato e dagli stessi Comuni, attraverso una quota dell’Imu, e serve anche a ridurre le disparità tra i territori più ricchi e quelli con minori entrate fiscali.
I numeri di casa
Brescia riceve 60,94 euro per abitante, contro i 91,49 di Bergamo, i 114,72 di Verona, i 130,93 di Parma, i 163,72 di Reggio Emilia e i 197,60 di Ferrara. Nel confronto elaborato sui dati del 2026, che prende in considerazione 16 città del Nord tra 100mila e 300mila abitanti delle regioni a statuto ordinario, la Leonessa occupa l’ultima posizione. In termini assoluti si tratta di 12,269 milioni di euro, la somma che il Comune ha iscritto anche nel bilancio di previsione per il 2027, in attesa di conoscere l’assegnazione definitiva.
«Essere stati virtuosi, essere stati bravi nel passato non deve diventare evidentemente uno svantaggio per i cittadini oggi», sostiene Castelletti. Una penalizzazione che, nella lettura della sindaca, è doppia: alla ridotta dotazione del Fondo rispetto alle altre città si aggiungono circa tre milioni tra tagli e risorse che lo Stato impone di accantonare. Soldi che, sottolinea la prima cittadina, potrebbero essere utilizzati per il sostegno alle famiglie, per l’assistenza scolastica e per gli anziani.
Ma perché un cittadino di Ferrara porta nelle casse del proprio Comune più del triplo delle risorse di un bresciano? E quanto c’entra davvero l’essere stati amministratori virtuosi? Per cominciare, il Fondo non è semplicemente un assegno che Roma stacca ogni anno ai sindaci. Sono gli stessi Comuni a contribuire al suo finanziamento attraverso una quota pari al 22% del gettito Imu calcolato ad aliquota base, per complessivi 2,77 miliardi di euro a livello nazionale. Una parte delle imposte sulla casa pagate dai cittadini entra dunque in una cassa comune (Camera dei deputati, dossier sul Fondo di solidarietà comunale).
Come si distribuiscono i fondi
Quanto al modo in cui quei soldi vengono distribuiti, nel Fondo convivono meccanismi diversi, figli di altrettante stagioni della politica fiscale italiana. Dei quasi 6,89 miliardi della dotazione nazionale prevista per il 2026, circa 3,75 miliardi sono destinati a compensare il mancato incasso delle imposte immobiliari abolite o ridotte dallo Stato nel corso degli anni. Per distribuire queste risorse si fa ancora riferimento al gettito Imu e Tasi del 2015 (Conferenza Stato-Città, accordo del 21 gennaio 2026). Oltre la metà della dotazione nazionale risente dunque di una fotografia fiscale scattata undici anni fa.
Un’altra parte del Fondo serve invece a ridurre le disuguaglianze tra i territori. Per farlo si cerca di rispondere a due domande: quanti soldi può procurarsi un Comune attraverso le imposte locali? E di quanti ne ha bisogno per svolgere le proprie funzioni? Sono quelle che in gergo si chiamano capacità fiscali e fabbisogni standard. Le prime dipendono, tra l’altro, dai redditi dei cittadini e dalla ricchezza immobiliare del territorio. I secondi vengono stimati tenendo conto delle caratteristiche della popolazione, del territorio e delle funzioni che il municipio è chiamato a svolgere.
Una città che dispone di una ricca base imponibile può quindi ricevere meno risorse di una economicamente più debole, anche se le due hanno lo stesso numero di abitanti. D’altra parte, il calcolo della capacità fiscale avviene sulla base di livelli di imposizione standardizzati, proprio per evitare che un Comune possa ottenere maggiori risorse semplicemente scegliendo di applicare aliquote più basse.
Il passaggio dai criteri storici a quelli perequativi è iniziato nel 2015 e dovrebbe completarsi nel 2030. Una transizione tutt’altro che rapida: nel 2026 il nuovo meccanismo di riequilibrio trova effettivamente applicazione soltanto sul 68% della componente tradizionale del Fondo destinata ai Comuni delle regioni a statuto ordinario (Camera dei deputati, dossier sulle capacità fiscali dei Comuni, 6 maggio 2026). E nemmeno il completamento della riforma comporterà automaticamente la cancellazione delle compensazioni legate alle vecchie imposte sulla casa.
Ma intanto le città cambiano
Nel frattempo Brescia è cambiata. La popolazione ha raggiunto quota 203mila abitanti, un residente su quattro ha più di 65 anni e sono cresciuti i costi e la domanda dei servizi. C’è poi una questione che riguarda più in generale i capoluoghi: la città che ogni mattina si mette in moto è più popolosa di quella registrata all’anagrafe. Ci sono gli studenti, i lavoratori, i pendolari. Persone che utilizzano strade, trasporti e infrastrutture senza necessariamente risiedere nel Comune.
Ricevere meno, tuttavia, non equivale necessariamente a essere penalizzati. La graduatoria presentata dalla Loggia documenta il divario, ma non basta a spiegarlo. Non dice, ad esempio, quanto ciascuna delle città prese in considerazione contribuisca ad alimentare il Fondo attraverso la propria Imu. Né consente di stabilire quanto, nel caso bresciano, pesino la capacità fiscale del territorio e quanto invece i criteri legati al passato. Per verificare nel merito la tesi occorrerebbe scomporre i 12,269 milioni assegnati a Brescia nelle diverse voci che li determinano. E non è affatto scontato che il definitivo abbandono dei criteri storici porterà più soldi nelle casse della Loggia.
Di certo, rispetto all’anno precedente, Brescia ha guadagnato terreno. Nel bilancio di previsione 2026-2028 il Comune aveva stimato un Fondo di 10,302 milioni, replicando l’assegnazione del 2025. La successiva attribuzione di 12,269 milioni ha comportato un incremento di quasi due milioni, pari a circa il 19% (Comune di Brescia, relazione del Collegio dei revisori dei conti sul Bilancio di previsione 2026-2028 e presentazione del Bilancio di previsione 2027-2029). Un aumento che non ha però fatto risalire Brescia dalla coda della graduatoria presentata dalla Loggia.
Quanto al prossimo anno, il 17 novembre la Conferenza Stato-Città ha raggiunto l’accordo sui criteri di riparto del Fondo per il 2027: la dotazione complessiva ammonta a 7,246 miliardi di euro, di cui 6,433 destinati ai Comuni delle regioni a statuto ordinario. Il calcolo tiene conto anche dell’aggiornamento dei dati sulla popolazione residente al 31 dicembre 2025 (Conferenza Stato-Città, seduta del 17 novembre 2026). La Loggia attende di conoscere la propria quota definitiva.
Il duello con Roma
Ma il Fondo è soltanto uno dei capitoli del contenzioso politico tra il municipio e Roma. Per contribuire agli obiettivi nazionali di finanza pubblica, Brescia dovrà accantonare 1,766 milioni nel 2027, altrettanti nel 2028 e quasi tre milioni nel 2029. Nell’arco del triennio fanno oltre 6,5 milioni. Risorse che, a determinate condizioni, potranno successivamente essere destinate agli investimenti, ma che nell’immediato non possono essere utilizzate per pagare i servizi quotidiani (Comune di Brescia, Bilancio di previsione 2027-2029).
Da qui l’affondo politico di Castelletti, che chiama in causa uno dei cavalli di battaglia del centrodestra al Governo: l’autonomia. La sindaca rivendica la scelta di garantire i servizi senza aumentare le aliquote comunali e chiede all’Esecutivo di riconoscere le priorità e i bisogni dei territori, mettendo i sindaci nelle condizioni di rispondervi.
Non è una questione soltanto politica. L’articolo 119 della Costituzione, lo stesso che prevede l’istituzione di un fondo perequativo per i territori con minore capacità fiscale per abitante, riconosce ai Comuni autonomia finanziaria di entrata e di spesa. La solidarietà tra territori e l’autonomia finanziaria dei municipi sono dunque due principi che devono convivere. È il secondo quello su cui Castelletti chiede oggi al Governo di misurarsi. Perché quando manca un posto all’asilo o l’assistenza a un anziano, i cittadini bussano alla porta del municipio, non a quella di Palazzo Chigi.